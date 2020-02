Putnik „slučajno“ otvorio vrata dok je avion bio još u pokretu (foto, video)

Vrata aviona su se otvorila su se u nedelju u toku sletanja pakistanske letelice (Pakistan International Airlines). Prema izveštajima, državni let PK631 od Islamabada do Sukura taman što je dotakao zemlju kad su se vrata otvorila, prenosi Independent.

– Sigurnosna vrata PK631 su se danas polomila, u trenutku kad je avion dotakao pistu aerodroma u Sukuru – tvitovala je Fahmida Ikbal Kan, aktivistkinja za ljudska i rodna prava, i dodala:

– Da se desilo nekoliko sekundi pre sletanja, svi bismo bili prošlost i naša imena bi stajala među onima koji su izgubili živote usled avionskih nesreća.

Ona je objavila i fotografiju dotičnog aviona, a vidi se i ekipa koja ispituje sigurnost vrata.

Objavljen je i video na kom se vidi da su vrata otvorena dok se avion još uvek kreće pistom.

Emergency door of #PK631 got broken today, the moment it touched base #Sukkur #Airport. Had it happened few seconds before it landed, we would have become the past & our names would have written in one of those who lost their #lives during plane crashes.

Please stop flying #ATR pic.twitter.com/TFUamNO0s3

— Fahmida Iqbal Khan (@FahmidaIqbal) February 23, 2020