Rab: Tvrdnja Kamingsa da je Džonson lagao je besmislica

LONDON – Tvrdnja bivšeg višeg savetnika Borisa DŽonsona da je britanski premijer govorio neistinu pred parlamentom, u vezi s tim da nije znao za zabavu u Dauning stritu tokom lokdauna, predstavlja besmislicu, izjavio je danas potpredsednik britanske vlade Dominik Rab.

Na pitanje da li bi se premijerov mandat mogao završiti ako se dokaže da je lagao parlament, Rab je odgovorio:

“Vidite, tvrdnja da je lagao je besmislica. On je jasno stavio do znanja Donjem domu, koji je postavljao pitanja o ovome, da je mislio da je to radni događaj“, izjavio je Rab za “Tajms radio”.

DŽonson se prošle nedelje izvinio parlamentu što je 20. maja 2020. godine prisustvovao skupu u čijem pozivu je pisalo “donesi svoje piće” u bašti u Dauning stritu, ali je rekao da je mislio da je to radni događaj.

Dominik Kamings, arhitekta britanskog odlaska iz Evropske unije i bivši viši savetnik DŽonsonove vlade, rekao je da se DŽonson saglasio sa time da se zabava nastavi.

“Ne samo ja, već i drugi očevici koji su o tome razgovarali u to vreme, bismo se zakleli da se to tako dogodilo“, napisao je on na svom blogu.

DŽonsonovo izvinjenje je usledilo nakon što je “ITV Njuz” objavio imejl poziv od DŽonsonovog privatnog sekretara Martina Rejnoldsa na događaj 20. maja 2020. godine, u kojem se od učesnika traži da “ponesu sopstveno piće”.

Kamings je rekao da, nakon što je Rejnoldsu rečeno da otkaže poziv za najmanje dve osobe, Rejnolds je proverio sa DŽonsonom da li treba da nastavi sa planiranjem zabave.

“Premijer se složio da treba”, navodi Kamings na svom blogu.

(Tanjug)

