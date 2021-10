Raste broj građana koji misle da je CG na pogrešnom putu

PODGORICA – U Crnoj Gori raste broj građana (45,9 odsto) koji misle da se ta država kreće pogrešnim putem, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje (CGO) i agencije Damar.

Direktorka CGO Daliborka Uljarević rekla je da je nešto manje od trećine onih koji cene da Crna Gora ide u veoma dobrom ili dobrom pravcu, dok je to prošle godine bilo nešto više od trećine.

Ona je na konferenciji za novinare rekla da se izrazito nezadovoljstvo tim pravcem beleži među mladima, kao onima koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, Albanci, Bošnjaci i Hrvati, i to oko 60 odsto, a kod nekih od tih grupacija to nezadovoljstvo ide i do 70 odsto.

„Na drugoj strani, nacionalno opredijeljeni Srbi i oni nižeg obrazovnog nivoa su optimističniji da je dobar pravac kretanja društva“, kazala je Uljarević, prenele su podgoričke Vijesti.

Navela je da anketirani prepoznaju da političari naglašavaju teme kao što su Srpska pravoslavna crkva (SPC) i Temeljni ugovor vlade i SPC, 38,2 odsto, zatim identitetska pitanja, gde je uključeno i pitanje popisa, pa borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, a značajno niže političari pozicioniraju pitanja zdravstva, nezaposlenosti i pravosuđe.

Prema istom istraživanju, 58,9 odsto građana se protivi uvođenju veronauke u obrazovni sistem, dok nešto malo više od petine (22,7 odsto) to podržava i malo manje od petine nema stav (18,4 odsto).

„Natprosečnu podršku uvođenju veronauke daju ispitanici preko 65 godina, bez obrazovanja i srpske nacionalnosti, ali i hrvatske manjine. Snažni protivnici su među Crnogorcima, Bošnjacima, Muslimanima i Albancima, kao i među onima koji imaju više ili visoko obrazovanje“, objasnila je Uljarević, prenele su podgoričke Vijesti.

Ona je navela da 47,7 odsto ispitanika veruje da nova vlast nije ispunila obećanje da neće biti revanšizma u kadrovanju.

Dodala da je percepcija revanšizma natprosečno izražena kod mlađe populacije, kao i u drugim starosnim grupama do 44 godine, zatim među onima sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem, kao i nacionalno opredeljenim Crnogorcima i manjinama.

Oko 42 odsto ispitanih građana misli da je na Cetinju vlada dala prioritet jednoj verskoj zajednici – SPC.

Manje od trećine (30,4 odsto) da je našla balans u obezbeđivanju verskih prava i slobode okupljanja.

„Takođe, manje od trećine smatra da je vlada po svaku cijenu trebalo da omogući ustoličenje mitropolita Joanikija, dok četvrtina ceni da je trebalo da se zabrani i ustoličenje i protesti, a 23 odsto je stava da je vlada trebalo da dogovori sa SPC odlaganje ustoličenja dok se tenzije oko toga pitanja ne smanje“, rečeno je novinarima.“

(Tanjug)

