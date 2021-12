Raste broj zahteva nasih iseljenika za srpsko drzavljanstvo

ČIKAGO – Generalni kozul Srbije u Čikagu Damjan Jović izjavio je danas da možemo biti zadovoljni dinamikom jačanja međusobnih veza dijaspore sa maticom, ali da u toj oblasti ima još puno prostora za napredak i dosta neiskorišćenog potencijala i zato je, kao posebno važno ocenio najavu da će ministar spoljnih poslova Nikole Selaković za Božić doći u posetu našem narodu u Čikagu.

Jović čije konzularno područje obuhvata 28 saveznih američkih država i dve eparhije SPC, a na kojem živi naša najstarija i najbrojnija dijaspora, za Tanjug kaže da pozitivna energija i opšti utisak o ubrzanom razvoju koji dolaze iz Srbije, za rezultat imaju i evidentn rast broja zateva iseljenika sa naših prostora koji već duže vreme žive u SAD za sticanje srpskog državljanstava.

Radimo sa puno entuzijazma, imamo dosta posla i drago nam je zbog toga, a vrlo brzo očekujemo i prve vidljivije rezultate u svim oblastima kojima se bavimo, rekao je Jović koji je dužnost generalnog konzula preuzeot u aprilu.

Podsetio je da su osnovni zadaci generalnog konzulata forkusrani na rad sa dijasporom i ekonomsku saradnju sa SAD u smislu privlačenja stranih direktnih investicija u Srbiju i podrške izvozu proizvoda i usluga srpskih kompanija na američko tržište.

Prema njegovim rečima, u tom cilju rade i sa našim ljudima iz dijaspore, koji otvaraju kompanije u Srbiji, i koji su sve zainteresovaniji da ulažu u zemlju svojih predaka, ali i sa čisto američkim kompanijama koje razmišljaju o otpočinjanju ili širenju poslovanja u Evropi.

Jović je naglasio da su ostvarili dobru komunikaciju sa World Busineš Ćicago i The Economic Club of Ćicago, koji okupljaju najveće kompanije i najuticajnije poslovne ljude na srednjem zapadu Amerike.

„Misim da će za sve naše ljude biti zanimljivo to što će, skoro izvesno, za Božić ministar Selaković doći u Čikago i provesti taj veliki praznik sa našim narodom. Biće to poseta koja će imati istorijski karakter, jer se nikada nije desilo da minsitar spoljnih poslova dolazi u višednevnu posetu Čikagu i obilazi naš narod“, rekao je Jović i najavio da će tom prilikom biti organizovani i sastanci sa predstavnicima ozbiljnih, najnaprednijih američkih tehnoloških i drugih kompanija, na dobrobit naše države.

Srbija u prethodnih osam godina nije imala generlanog konzula što je, kako kaže, teško objasniti imajući u vidu broj naših iseljenika.

„Procene su da na široj teritoriji Čikaga ima i do pola miliona ljudi našeg porekla. Možda je taj broj predimenzioniran, ali možemo reći da ih verovatno ima oko 300.000“, rekao je Jović.

Naši ljudi, kaže on, osećaju pozitivnu energiju koja dolazi iz Srbije. „Ohrabrujemo ih da što češće dolaze, i da njihova deca provode više vremena u Srbiji. I njima je primetno da se Srbija razvija. To doprinosi da imamo više zahteva naših ljudi da dobiju srpsko državljanstvo, što nas čini posebno radosnim“, rekao je Jović i izrazio nadu da će neki od potomaka tih ljudi želeti da se vrate u Srbiju i tu zasnuju i porodicu i biznis ili bar deo biznisa.

Cilj Generalnog konzulata je, kako navodi, između ostalog, da za maticu još jače veže uspešne pojednice iz tog dela SAD, koji u Srbiji zapošljavaju stotine naših građana.

„Sa SPC razmenjujemo mišljenje, dogovaramo se i radimo zajedno, što nailazi na dobar ođek u dijaspori. Trudili smo se da uspostavimo kontakt sa svim udruženjima na srednjem zapadu Amerike, a neka od njih postoje i više od 100 godina poput Srpske narodne odbrane i Srpskog nacionalnog saveza“, rekao je generalni konzul.

On dodaje da u tom delu SAD imamo ljude koji poseduju kompanije vredne i više stotina miliona dolara, te da su za neke vrste biznisa ovo zlatne godine. Nezabeleženo su dobre godine za ljude u kamionskom biznisu. Njihove kompanije sada veoma brzo rastu, i ko zna gde su njihovi konačni dometi.

Generalni konzulat je, kako je naglasio posvećen i povezivanju kulturnih, obrazovnih zdravstvenih institucija iz tog dela Amerike i Srbije.

„U tom smislu prioritet je da oragnizujemo veliku izložbu Muzeja Nikole Tesle u Čikagu u saradnji sa Muzejem industije i nauke, kao i da u vrlo karakom roku povežemo Muzej savremenih umentosti iz Beograda sa istim u Čikagu“, rekao je on.

Jović je rekao da naši iseljenici na srednjem zapadu Amerike i u Čikagu veoma drže do porekla,da postoje škole na srpskom jeziku, odnosno bilingualne, kulturno umetnička i folkolorna društva, neguje se tracijia…

„Treba da razvijamo svest o potrebi održanja sopstvenog identiteta. Radićemo na tome i to će siguran sam, naići na dobar odziv kod naše dijaspore“, rekao je on i naglasio da se naši ljudi najviše okupljaju oko SPC.

Dodao je da je Čikago sredina koja najlakše pirhvata naše ljude, jedina van Srbije gde nema osećaja surove tuđine, jer je koncetracija naših ljudi velika, kao i crkava, prodavnica… pa oni koji dolaze osećaju prijateljsku i domaću atmosferu.

Kako kaže, upravo zbog svega toga ljudi koji dođu u Čikago tu ostanu decenijama.

„Najviše volim da živim i radim u Srbiji, ali drago mi je što sam u prilici da službujem u Čikagu, jer su sve prethodno pomenute okolnosti učinile da adaptacija na novu radnu sredinu i okruženju prođu lako“, rekao je Jović koji je pre preuzimanja dužnosti u Čikagu bio zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

(Tanjug)

