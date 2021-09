Razlike u ceni školskog pribora I do 204 odsto

BEČ – Nova školska godina počela je na istoku Austrije, a porodice su suočene sa problemom nabavke opreme, čija cena se od prodavnice do prodavnice može razlikovati i do 204 odsto.

Za iste bojice, olovke i sličnu opremu roditelji moraju da plate mnogostruko više, od specijalizovane prodavnice do prodavnice razlike su do 204 odsto, a od trgovinskih lanaca do oko 90 odsto.

Uz to je školski pribor, u poređenju sa prošlom godinom, u proseku poskupeo za 6,4 odsto, pokazuje istraživanje Radničke komore (AK).

„U osnovi su cene više u specijalizovanim prodavnicama. Proizvode čije cene smo istraživali koštaju u specijalizovanim prodavnicama u proseku za 31,3 odsto više nego u velikim trgovinskim lancima. Deset od 52 proizvoda je, međutim, u specijalizovanim prodavnicama bilo duplo jeftinije“, objasnila je zaštitnica potrošaca pri AK Manuela Delapina.

Najveće razlike u ceni uočene su kod četkica za crtanje (veličina 10), koje u nekim prodavnicama koštaju između 70 centi i 6,50 evra, što je razlika od čak 829 odsto.

i školske torbe ove godine, u zavisnosti od sadržaja i kvaliteta staju između 69 i 310 evra.

AK ukazuje da, međutim, postoji način da se štedi prilikom kupovine školske opreme, jer pred i na početku školske godine postoje i brojne akcije.

(Tanjug)

