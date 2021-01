Redak i nestvaran prizor: Sneg pao i u Sahari! (video)

Sneg je pao u saharskoj pustinji, kao i u Saudijskoj Arabiji gde su se temperature spustile i do minus 2 stepena, a na snimcima se može videti kako tanak sloj snega prekriva peščane dine u Sahari.

Ice blankets the Sahara desert while snow falls in Saudi Arabia where temperature has dropped to -2C https://t.co/W2jgXaH3g5

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 17, 2021