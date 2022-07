Reznikov: Plan je da vratimo granice Ukrajine iz 1991.

KIJEV – Ministar odbrane Ukrajine Oleksij Reznikov izjavio je danas da je predsednik Volodimir Zelenski naredio Generalštabu da pripremi planove za oslobađanje cele Ukrajine, kako bi Kijev došao do međunarodno priznatih granica od 1991. godine, preneo je sajt prm.ua.

„Postoji posebna naredba predsednika Generalštabu da pripremi planove za deokupaciju cele Ukrajine, uključujući i teritorije okupirane od 2014. godine“, rekao je on za BBC Ukrajina.

On je naglasio da je glavni plan Ukrajine da dostigne međunarodne granice iz 1991. godine.

„Ne obazirem se na saopštenja Kremlja. Uvek kažem ono što smatram da je potrebno da prenesem narodu. A kad tamo neko izjavi: „Oh, planovi su vam otkriveni!“ – pa zašto kriti da planiramo da „deokupiramo“ delove države koji su okupirani? Mi to ne krijemo. Doći ćemo do međunarodno priznatih granica iz 1991. godine“, naglasio je on.

Prema njegovim rečima, Ukrajina treba da oslobodi sve teritorije koje je zauzela Ruska Federacija, uključujući Donjecku oblast, Lugansku oblast i Krim.

(Tanjug)

