Rivlin: Sprečiti reviziju istorije i antisemitizam

JERUSALIM – Izraelski predsednik Reuven Rivlin pozvao je svetske lidere okupljene na svečanoj večeri u Jerusalimu povodom skupa sećanja na žrtve Holokausta da vode računa da ne dođe do revizije istorije.

On je takođe naglasio potrebu borbe protiv antisemitizma i rasizma, preneo je Tajms of Izrael.

Rivlin je upozorio na opasnost revizije istorije, dodajući da istorijska istraživanja treba ostaviti istoričarima.

Na večeri na kojoj je prisustvovalo četrdesetak lidera iz čitavog sveta, među kojima i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Rivlin je istakao da je Svetski forum o Holokaustu povodom 75. godišnjice oslobođenja logora Aušvic skup koji predstavlja „izraz naše zajedničke posvećenosti da dolazećim generacijama prenesemo istorijske činjenice“.

Izraelski predsednik je naveo da je ovo istorijski skup ne samo za Izrael i jevrejski narod već za čitavo čovečanstvo, kao i da on nije posvećen samo sećanju na žrtve Holokausta, već označava „pobedu slobode i ljudskog dostojanstva“.

Obraćajući se okupljenim svetskim liderima, Rivlin je kazao da je budućnost određena izborima koje činimo kao zemlje i nacije.

„Nadam se i molim da će iz ove prostorije izaći poruka koja će stići do svake zemlje na svetu da svetski lideri stoje ujedinjeni u borbi protiv rasizma, antisemitizma i ekstremizma, u odbrani demokratije i demokratskih vrednosti. To je naš izazov, to je naš izbor“, zaključio je on.

(Tanjug)