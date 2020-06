Rolingstonsi najavili tužbu protiv Trampa zbog korišćenja njihove muzike na mitinzima

Britanska rok grupa Rolingstons zapretila je tužbom predsedniku SAD Donaldu Trampu zbog korišćenja njihovih pesama na njegovim skupovima uprkos zvaničnim upozorenjima.

Grupa u današnjem saopštenju navodi da njihov pravni tim radi na slučaju sa organizacijom za zaštitu muzičkih prava BMI kako bi zaustavio upotrebu njihovog materijala u Trampovoj predizbornoj kampanji.

„BMI je u ime Rolingstonsa obavestio organizatore Trampove kampanje da će neovlašćeno korištenje njihovih pesama predstavljati kršenje prava autora. Ako se Donald Tramp ogluši na upozorenja i nastavi, suočiće se sa tužbom zbog kršenja embarga i puštanja muzike za koju nema dozvolu“, navodi se u saopštenju.

Grupa se već žalila jer je Tramp njihovu muziku koristio i u kampanji 2016. godine.

Na mitinzima je puštan hit Rolingstonsa iz 1969. „You Can’t Always Get What You Want“ (Ne možeš uvek dobiti ono što želiš).

Poslednji put pesmu je iskoristio na mitingu u Oklahomi, koji je bio kritikovan kao visoko rizičan zbog pandemije.

I drugi izvođači su se žalili zbog korišćenja u predizbornoj kampanji Donalda Trampa.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.