Rubin: Uveren sam da se CG neće ponovo okrenuti Beogradu i Moskvi

PODGORICA – Ako ruske dezinformacije budu dominirale na prostoru Zapadnog Balkana, teško će biti ostvaren napredak, ocenio je specijalni izaslanik SAD i koordinator Centra za globalno angažovanje, Džejms Rubin.

On je na brifingu za novinare tokom posete Podgorici, rekao da veruje da će borba protiv dezinformacija biti prioritet nove vlasti u Crne Gore.

„Nakon razgovora sa crnogorskim zvaničnicima i liderima partija, uveren sam da se Crna Gora neće ponovo okrenuti Beogradu i Moskvi… Lideri svih partija su rekli da će raditi sa nama i sa Evropskom unijom (EU). Ne verujem da će se vratiti nazad u vreme kada je Moskva vladala medijskim prostorom”, kazao je Rubin, prenose podgoričke Vijesti.

Rubin je rekao da sada postoji perspektiva svetlije budućnosti za region ako sporazum između Beograda i Prištine bude implemetiran.

SAD, kako je rekao, pozdravljaju sporazume na kojima radi EU i pomaže Beogradu i Prištini da imaju normalne odnose, da omoguće narodima da žive jedni pored drugih, da priznaju simbole, manjinska prava, slobode i krenu napred.

Na pitanje kako danas vidi region, u odnosu na devedesete godine, on je odgovorio da vidi veliku razilku i da je u region „došlo proleće“.

Rubin je bio pomoćnik državne sekretare SAD Medlin Olbrajt u periodu 1997-2000. i prvi put dolazi u region posle 23 godine.

„Vidim velike razlike u odnosu na vreme rata, bede, masovnog pokolja nedužnih civila… Sada možemo da vidimo perspektivu pridruživanja Kosova i Srbije EU, ako lideri prihvate šansu koja im je data… Samo moraju da donesu neke teške odluke. Ništa dobro se ne dešava u svetu ako se ne donesu teške odluke. Neke teške odluke su već donete, ali još neke treba da budu donete“.

Na pitanje kako Crna Gora može da se bori protiv dezinformacija, „imajući u vidu veliki uticaj Beograda i Srpske pravoslavne crkve“, rekao je da treba uložiti 100 odsto napora u borbi sa dezinfomacijama.

„Kanali koji šire dezinformacije treba da budu blokirani, regulativa mora da postoji. Ne možete samo da ponavljate ruske laže i nazivate sebe novinarom. To nije novinarstvo, to su dezinformacije. Moramo da poštujemo slobodu govora, imate pravo da imate stavove i da o tome izveštavate. To je problem, naći granicu između slobode medija i opasnih dezinformacija. Teško je, ali je moguće“, kazao je.

Dodao je da, kad je u pitanju SPC, ruska invazija na Ukrajinu promenila je okolnosti u regionu i da su svima oči širom otvorene.

„Bilo bi dobro da se vernici SPC sete da su i Ukrajinci pravoslavci i da su žrtve u ovom ratu“, naveo je Rubin.

Kazao je da su oni koji su ranije možda sumnjali, sada otvorili oči kada je u pitanju Putinova Rusija – da su prekršili pravilo broj jedan u međunarodnom sistemu da neće izvršiti invaziju na susjednu zemlju. On je naveo da što se više to bude shvatalo, više ljudi sa Zapadnog Balkana će moći da pravi razliku između interesa Srbije i Rusije.

“Postoje razlike. (Aleksandar) Vučić radi sa zvaničnicima Kosova na normalizaciji, to nije nešto što je Putin tražio niti želeo”, rekao je Rubin i dodao da Rusija ne bi želela da vidi normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

Smatra da je najbolji način da se taj problem adresira je da se razdvoje interesi Srbije i Rusije. On je naveo da su ljudi počeli da uviđaju da Peking i Moskva troše milijarde dolara kako bi manipulisali mišljenjem širom sveta. “Postoje ljudi koji neće da priznaju da je Rusija izvršila invaziju nad Ukrajinom. Postoji razlog za to, jer su informacije i baze znanja zatrovane, pa je ljudima teško da uvide nešto što bi trebalo da bude crno-belo”, kazao je Rubin.

(Tanjug)

