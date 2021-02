Rušenje vlade za lidera “Italija Viva” remek delo

RIM- Rečima „to je bilo remek delo, i sve sam uradio sam sa podrškom 3 odsto glasača“, lider male stranke “Italija Viva” Mateo Renzi za američki list “Njujork Tajms”, objašnjava svoju ulogu u rušenju predhodne koalicione vlade stranaka levog centra.

Renci se hvali svojim uspehom i tvrdi da je sve to bilo moguće zahvaljujući “njegovoj parlamentarnoj taktici”, te da je to bio najveći uspeh do sada u njegovoj političkoj karijeri”.

Za američki list, Renci trvdi da bi sve ponovo uradio te da je novi mandatar za sastav italijanske vlade Mario Dragi, bivši direktor Centralne evropske banke, bolji političar od Dzuzepe Kontea. Međutim sudija ustavnog suda, akademik Lorenza Karlasare u intervjuju za denvni list “Il Fato kotidijano” tvrdi da je “Mateo Renci oborio koalicionu vladu levih stranaka za račun treče strane”, ne precizirajući za koga.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.