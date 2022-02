Ruska duma izglasala nacrt rezolucije o priznanju Donjecke i Luganske republike

Predsednik Donjeg doma parlamenta Vjačeslav Volodin izjavio je da će dokument odmah biti upućen predsedniku države, prenosi agencija RIA Novosti.

Poslanici smatraju da će priznanje DNR i LNR stvoriti osnove za obezbeđivanje bezbednosnih garancija i zaštitu stanovnika tih republika od spoljnih pretnji, kao i za jačanje međunarodnog mira i regionalne stabilnosti, naglasio je Volodin.

NATO upozorio Moskvu: Donjeck i Lugansk su deo Ukrajine

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je danas Moskvu da ne prizna samoproglašene Narodne Republike Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine.

„Ako se to dogodi, to cće biti još jedno eklatantno narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, jer nema sumnje da su Donjeck i Lugansk deo Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica. Ne samo to, to će biti i kršenje sporazuma iz Minska, pa će dodatno otežati pronalaženje političkog rešenja u okvirima dogovora postignutih u Minsku“, rekao je Stoltenberg novinarima u Briselu, prenosi Rojters.

Ukrajinske stranke traže uvođenje sankcija poslanicima ruske dume

Dve stranke u ukrajinskom parlamentu – „Evropska solidarnost“ i „Glas“, zahtevaju uvođenje sankcija poslanicima Državne dume Rusije koji su izglasali nacrt rezolucije o priznanju samoproglašenih Donjecke narodne republike (DNR) i Luganske narodne republike (LNR).

Predsednik Donjeg doma parlamenta Vjačeslav Volodin izjavio je da će dokument odmah biti upućen predsedniku države, prenosi agencija RIA Novosti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.