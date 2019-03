Ruski senator Aleksej Puškov podsetio je Donalda Trampa da Venecuela nije 51. država SAD, komentarišući njegovo zahtev američkog predsednika da Rusija napusti tu latinoameričku zemlju.

​„Nije jasno otkud Trampu da može bilo šta od nas da zahteva. Venecuela nije 51. država SAD“, napisao je poslanik na Tviteru.

Neяsno, s čego Tramp vzяl, čto on možet ot nas čto libo trebovatь. Venesuэla ne 51-й štat SŠA. Ne glave SŠA, a pravitelьstvu Venesuэlы rešatь, bыtь nam tam ili net. Esli on tak hočet zarabotatь alibi u svoih vragov, to ne zarabotaet: on gotovы sgrыztь ego zaživo v lюbom slučae.

— Alekseй Puškov (@Alexey_Pushkov) March 28, 2019