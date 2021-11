Ruskom poslaniku oduzet imunitet, nezakonito lovio losove

MOSKVA – Na plenarnoj sednici Državne dume Rusije poslanici su prihvatili zahtev za oduzimanje poslaničkog imuniteta članu Komunističke partije (KPRF) Valeriju Raškinu, koji je osumnjičen za nezakonit lov na losove.

U celini, dobijeni dokazi eksplicitno ukazuju da je Valerij Fedorovič Raškin izvršio krivično delo nezakonit lov i to tako što je delo izvršila grupa lica po prethodnom dogovoru i pri čemu je koristila motorno vozila, te prouzrokovala veliku štetu, izjavio je ruski tužilac general Krasnov na plenarnoj sednici, preneo je TAS S.

Za to delo propisana je novčana kazna od 500.000 do 1.000.000 rubalja (6.700 do 13.500 dolara) ili zatvor do pet godina uz zabranu obavljanja određenih funkcija do tri godine.

Prema rečima tužioca, šteta koju je Raškin naneo je

procenjena na 80.000 rubalja (1.100 dolara).

Raškin je izjavio da je spreman ne samo da snosi odgovornost po zakonu, već i da nadoknadi pričinjenu štetu, tako što će kupiti losa odgovarajućeg uzrasta u uzgajalištu Jaroslavske oblasti i prevesti ga u Lisogorski okrug Saratovske oblasti.

(Tanjug)

