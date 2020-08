SAD i Poljska potpisale sporazum EDCA o pojačanoj vojnoj saradnji

Šef američkog Stejt departmenta Majk Pompeo i poljski ministar odbrane Marijuš Blaščak potpisali su danas u Varšavi EDCA sporazum o pojačanoj vojnoj saradnji SAD i Poljske.

Na osnovu tog sporazuma u Poljskoj će biti razmešteno po sistemu neprekidne rotacije još oko 1.000 američkih vojnika, uz 4.500 koji su već sada tu na osnovu bilateralnih sporazuma, ili kao pojačanje istočnog krila NATO u Poljskoj.

„Ne samo da će u Poljskoj biti više američkih vojnika, već i više američke infrastrukture, pojačana je garancija da će naši vojnici pred bilo kojom pretnjom koja iskrsne pred Poljskom ili SAD stajati rame uz rame“, kazao je neposredno pred potpisivanje sporazuma predsednik Poljske Andžej Duda.

Sporazum koji su danas potpisali Pompeo i Blaščak predstavlja praktičnu realizaciju dve deklaracije o jačanju vojne saradnje koje su potpisali u junu i septembru prošle godine američki predsednik SAD Donald Tramp i Poljske Andžej Duda, a pregovori o detaljima završeni su u julu ove godine.

Uz multinacionalni bataljon NATO pod američkom komandom u istočnim oblastima Poljske i oklopnu brigadu od oko 3.500 vojnika razmeštenu u bazama na zapadu Poljske, sada će na daljih 20 lokacija u poljskim bazama biti razmešteno još oko 1.000 vojnika, a takodje i Komanda V korpusa američke armije od oko 200 vojnika.

Poljska se u EDCA sporazumu obavezala da plaća režije i troškove samih baza, dok će američka strana snositi troškove municije, opreme i održavanja oružja, a baze će biti eksteritorijalne i američki vojnici izuzeti iz nadležnosti poljskog pravosudja, što je izazvalo kritike od strane dela poljske opozicije da vlada premijera Moravjeckog potpisuje sporazum koji je daleko povoljniji za američku, a ide na štetu poljske strane.

„Tu su i troškovi razvoja odbrambene infrastrukture u Pojskoj. Modernizacija poligona, kasarni, magacina oružja i telekomunikacijske infrastrukture. To je infrastruktura za koju će odgovarati Poljska jer je to prirodno pošto su to objekti koje će moći da koriste i naše oružane snage i saveznici iz NATO“, kazao je šef Biroa narodne bezbednosti Pavel Soloh.

Pompeo je danas doputovao u Varšavu, poslednju stanicu evropske turneje koju je započeo 11. avgusta u Pragu a tokom koje je posetio i Sloveniju i Austriju.

Sa premijerom Poljske Mateušom Moravjeckim američki državni sekretar Majk Pompeo razgovarao je danas o potrebi medjunarodne solidarnosti i akcije da se, kako je zatražio poljski premijer, ponove izbori u Belorusiji.

Moravjecki i Pompeo razgovarali su i o energetskoj bezbednosti i ruskom gasovodu Severni tok na dnu Baltika koji zaobilazi Poljsku a takodje i o bezbednosti u razvoju 5G mreže, saopštio je portparol poljske vlade Pjotr Miler.

Pompeo danas takodje učestvuje u proslavi 100. godišnjice Varšavske bitke kada je u avgustu 1920. godine pod Varšavom poljska vojska uspela da zaustavi prodor na zapad sovjetske Crvene armije u poljsko ruskim ratovima 1919-1920.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.