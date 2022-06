SAD: Vakcine protiv kovida za bebe od šest meseci

VAŠINGTON – SAD su počele da distribuiraju širom zemlje vakcine protiv kovida-19 za bebe od šest meseci i više, a prema rečima koordinatora Bele kuće za odgovor na korona virus Ašiša Kuimara Džaa, dostupnost vakcina će se poboljšati u narednim danima.

Američki regulatori odobrili su krajem prošle nedelje dve doze vakcine Moderna Inc. za decu uzrasta od šest meseci do pet godina i Fajzer-Bajontek imunizaciju sa tri injekcije za decu uzrasta od šest meseci do četiri godine, prenosi Rojters.

Nejasno je koliko će roditelja vakcinisati svoju najmlađu decu, jer od kako je vakcina Fajzer-Bajontek odobrena u oktobru 2021. godine za uzrast od pet do 11 godina, samo je oko 29 odsto iz ove starosne grupe u potpunosti vakcinisano, pokazuju podaci američkih saveznih službi.

Samo jedan od pet roditelja dece mlađe od pet godina potvrdio je da namerava da „odmah vakciniše“ svoje dete, pokazalo je istraživanje Fondacije porodice Kajzer objavljeno u maju.

(Tanjug)

