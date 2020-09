Šalenberg: Austrija pomaže, bez populizma

BEČ – Austrija dosledno nastavlja da korača svojim putem pružanja pomoći na licu mesta u suočavanju s migrantskom krizom, bez populizma, istakao je danas ministar inostranih poslova Aleksander Šalenberg, saopštivši odluku vlade da poveća pomoć za izbeglice u Grčkoj.

Šalenberg je, nakon sednice vlade, rekao da je odlučeno da se pomoć za izbeglice u Grčkoj udvostruči na dva miliona evra.

Ta pomoć će biti upućena preko UNHCR-a u cilju poboljšanja situacije na licu mesta.

Ukazao je da je ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer već na putu u Grčku sa 55 tona pomoći.

„Mi konkretno i suštinski pomažemo tamo gde treba, dok drugi diskutuju o prijemu izbeglica, što će trajati više nedelja ili meseci“, kazao je Šalenberg, osvrnuvši se posebno na kritike zvaničnog Berlina.

Preneo je i da je vlada donela odluku da poveća fond za pomoć u elementarnim nepogodama u inostranstvu sa 25 na 50 miliona evra, i da je planirano da se obezbedi svota od 60 miliona evra.

„To su pare kojima konkretno na licu mesta želimo da pomognemo gde možemo“, rekao je Šalenberg.

On je dodao da je doneta i odluka da se poveća dotacija Austrije UNHCR-u, i to za četiri puta, čime Austrija jasno stavlja do znanja da pruža podršku svima koji su u nevolji.

Ministar zdravlja Rudolf Anšober kazao je da je Zelenima u vladi bilo važno da se pomogne izbeglicama, ali i najavio da neće odustati od prijema izbeglica, čemu se protivi koalicioni partner -Narodna partija (OVP) kancelara Sebastijana Kurca.

(Tanjug)

