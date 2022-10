Salenberg kritikuje nezainteresvanost Brisela za ZB

BERLIN – Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Šalenberg ocenio je danas da je Zapadni Balkan „lakmus test“ za geostrategiju Evrope i ocenio da je problematična često pokazana nezainteresovanost Brisela za ovaj region.

„Posebno sada iz bezbednosno političkog aspekta i kada govorimo o pitanjima migracija. To je deo Evrope i imamo pun interes da taj region fiksno uvedemo u evropsku zajednicu“, rekao je Šalenberg na marginama sastanka šefova diplomatija Berlinskog procesa u glavnom gradu Nemačke.

On je istakao da su skeptični prema proširenju EU na Zapadni Balkan pre svega Holandija i Francuska, zemlje u kojima je unutar Evrope najmanja podrške tom procesu.

„Što je veća geografska distanca to je veća skeptičnost. Ali verujem da se spoznaje promena stava, time što kabineti sve više shvataju da proces proširenja nije birokratski ili legalistički proces, već geostrateški proces“, rekao je Šalenberg za agenciju APA.

On je istakao da ili će EU približiti te zemlje, ili će naprasno biti konfrontirana sa konceptima koji joj se neće svideti.

„Alternativni modeli života bi mogli doći iz Rusije, Kine, Turske, sa Bliskog Istoka“, upozorio je šef austrijske diplomatije.

Naglasio je da je posebno BiH zemlja sa dugom tradicijom „evropski obeleženog islama“, što bi trebalo da bude podsticaj da se kaže da istorija pokazuje da bez stabilnosti u jugoistočnoj Evropi nema ni stabilnosti u centralnoj Evropi.

Rekao je da je u pogledu podrške procesu širenja EU na Zapadni Balkan Austriji najvažniji partner Nemačka.

„Ako bi u tom procesu izgubili Nemačku imali bi problem. Druge članice EU su uvek različito zainteresovane ili nezainteresovane. Ako bi se sada previše fokusirali na istočnu Evropu to bi bila greška, jer bi to značilo da smo slepi na jedno oko. Ne sme se samo gledati na istok, već je potrebno gledati i na jugoistok Evrope“, poručio je on.

Istovremeno je naglasio da neće biti nikakvih „popusta ili odstupanja“ u procesu proširenja, i da pristupni proces mora biti u potpunosti sproveden.

To je, kaže, za svaku državu ogroman izazov.

Šalenberg je podsetio da je u svim državama Zapadnog Balkana postojala velika podrška za put u EU, ali se dogodio odliv mozgova i podrška je opala.

On je ukazao da su sve zemlje Zapadnog Balkana u UN osudile agresiju Rusije na Ukrajinu.

„To nije Bogom dano. Moglo je biti i drugačije, a onda bi imali države usred našeg kontinenta, okružene članicama EU, koje su potpuno drugačije orijentisane, i koje gledaju radije ka Pekingu ili Moskvi. To ne možemo dozvoliti“, podvukao je Šalenberg.

Rekao je da se mora razumeti da evropska perspektiva sa strane EU mora biti verodostojna, jer se ne može očekivati da će druga strana više od 19 godina ostati uvek na kursu.

Podsetio je da su sve investicije na Zapadnom Balkanu došle iz Evrope, da se trgovina pre svega obavlja sa Evropom, ali je problem što EU u Briselu pokazuje preveliku nezainteresovanost i što te zemlje nisu uključene.

Šalenberg je naglasio da je Austrija predložila postepenu integraciju.

„Ne mora se čekati dok se poslednji zarez pravne tekovine ne primeni. Moglo bi se već sada puno učiniti, na primer transevropske mreže. Kako može biti da se kineskim novcem na Bakanu grade autoputevi, koji de fakto povezuju dve države EU – Grčku i Hrvatsku ? Zašto to nije deo odgovarajuće transevropske saobraćajne politike ? Ti autoputevi trebalo bi da budu transevropski projekti“, kazao je on.

Istakao je da bi EU mogla zemlje region uključiti kao da su članice EU, u oblastima u kojima su primenili sve zakonske obaveze.

„To je samo pitanje političke volje i fantazije. Za to nije potrebna promena sporazuma“, poručio je Šalenberg.

(Tanjug)

