Sanjao zlato i krenuo da kopa, pronašao srednjevekovni bunar – u dnevnoj sobi

Colin Steer (67) proveo je godine vadeći zemlju iz srednjevekovnog bunara, ne bi li u njemu pronašao skriveno blago.

Ali penzioner iz engleskog Plimuta rupu nije iskopao u svom dvorištu ili livadi nego u – dnevnom boravku sopstvene kuće.

Colin Steer Finds Medieval Well and Sword Under His Plymouth, England, Home http://t.co/XO6bFYPfhP pic.twitter.com/eVcZ6QeQjK

— SwordsSwords (@SwordsSword) January 1, 2015