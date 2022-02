Šefovi diplomatija Kine i Nemačke razgovarali telefonom o ukrajinskoj situaciji

Kineski državni savetnik i ministar spoljnih poslova Vang Ji preneo je šefici nemačke diplomatije Analeni Berbok da Kina posvećuje veliku pažnju razvoju situacije u Ukrajini i podržava sve napore koji doprinose deeskalaciji situacije i postizanju političkog rešenja.

Kako prenosi Sinhua, Vang i Berbok razmenili su mišljenja o trenutnoj situaciji u Ukrajini tokom telefonskog razgovora u subotu.

Po pitanju evropske bezbednosti, legitimnu zabrinutost svih zemalja treba shvatiti ozbiljno, rekao je Vang Ji, dodajući da bi nakon pet uzastopnih rundi proširenja NATO na Istok, legitimni bezbednosni zahtev Rusije trebalo rešiti na odgovarajući način.

Konstatujući da je Hladni rat završen, visoki kineski zvaničnik je rekao da je neophodno da NATO preispita svoju poziciju i odgovornosti, dodajući da kineska strana veruje da bi hladnoratovski mentalitet zasnovan na blokovskoj konfrontaciji trebalo u potpunosti da se napusti.

Kina podržava NATO, Evropsku uniju i Rusiju da obnove dijalog i da nastoje da izgrade uravnotežen, efikasan i održiv evropski bezbednosni mehanizam kako bi se postigli trajni mir i stabilnost na evropskom kontinentu, rekao je on.

Vang je takođe napomenuo da Kina ne odobrava rešavanje problema sankcijama, a još snažnije se protivi jednostranim sankcijama koje nisu zasnovane na međunarodnom pravu.

Praksa je već pokazala da sankcije umesto da reše probleme mogu da stvore nove, rekao je on i dodao da sankcije neće samo dovesti do situacije koja je gubitnička za sve strane, ili do „višestrukih gubitaka“ u privredi, već će i poremetiti proces političkog rešenja.

Kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Kina je uvek verno ispunjavala svoju obavezu čuvanja mira i stabilnosti u svetu, napomenuo je Vang, dodajući da Kina veruje da bi Savet bezbednosti, ako želi da preduzme akciju, trebalo da omogući političko rešenje sadašnje krize, a ne da podstiče nova rivalstva i konfrontacije.

U tom smislu, rekao je Vang, Kina je, u raspravi o nacrtima rezolucija o ukrajinskom pitanju, sprečila Savet bezbednosti da citira izraze koji uključuju odobravanje upotrebe sile i sankcija.

Kina će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu u traženju i ostvarivanju mira, rekao je Vang, prenosi Sinhua.

(Beta)

