Selakovic i gradonacelnik Gvatemala Sitija o saradnji sa BGD

GVATEMALA SITI – Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sastao se danas u Gvatemala Sitiju sa gradonačelnikom Rikardom Kinjonesom i izrazio očekivanje da će taj grad sa Beogradom uspostaviti saradnju u narednom periodu.

Selaković je poručio gradonačelniku da mu je velika čast da bude gost tog grada koji je, kako je rekao, neverovatno mesto, kao i da je još iz aviona video da je Gvatemala Siti urbanistički dobro uređen grad.

Selaković je napomenuo da to nije lako u gradu sa dva miliona ljudi i još toliko njih koji svakodnevno borave u Gvatemala Sitiju zbog posla.

Informisao je gradonačelnika o ubrzanom razvoju Beograda u prethodnom periodu, kao i da je grad Beograd duplirao vrednost budžeta u prethodnih šest godina.

Takođe, obavestio je sagovornika o svim projektima koji se izvode u glavnom gradu Srbije, među kojima je i početak gradnje metroa.

Selaković je posebno izdvojio projekat Beograd na vodi i naglasio da je to najveći i najbrže rastući projekat trenutno u Jugoistočnoj Evropi.

Ministar je istakao da budžet grada Beogada sada iznosi oko 1,4 milijarde dolara, da Beograd privlači veliki broj stanih kompanija, posebno u IT sektoru, da je kvadrat stambenog prostora skočio i do 9.000 evra po metru kvaratnom – u Beogradu na vodi, kao i da kovid pandemija nije zatvorila nijedno gradilište u Beogradu.

Takođe, dodao je da prosečne plate u Beogradu imaju najbrži rast u celom regionu.

Selaković je pozvao gradonačelnika Gvatemala Sitija da poseti Beograd kako bi se uspostavila saradnja dva grada i preneo mu pozdrave gradonačelnka srpske prestonice Zoran Radojičića.

Takođe, ukazao je na veliki broj projekata koji se realizuju u Srbiji, da će do kraja godine biti u toku izgradnja čak sedam autoputeva, da se gradi brza pruga od Beograda do Budimpešte i da će deonica od Stare Pazove do Novog Sada biti završena u decembru, a da će biti puštena u saobraćaj do kraja februara.

Selaković je dodao da će Srbija zajedno sa partnerima iz EU graditi i brzu prugu od Beograda ka Severnoj Makedoniji.

Takođe, istakao je da je Beograd mnogo puta bio rušen kroz istoriju, pošto se nalazi na raskrsnici puteva između Istoka i Zapada, kao i da je svaki put uzleteo iz pepela kao ptica feniks.

Gradonačelnik Kinjones je zahvalio Selakoviću na poseti i upoznao ga sa istorijatom Antigve, bivšeg glavnog grada, koji je morao da se izmesti zbog zemljotresa i vulkana, kao i sa aktuelnim projektima u Gvatemala Sitiju.

Istakao je da puno izdvajaju sredstava za razvoj grada, gradnju puteva i infrastrukture, kao i da Gvatemala Siti učestvuje sa 60 odsto u celokupnom budžetu zemlje.

Takođe, rekao je da taj grad ima odličnu lokaciju za strategiju obezbeđivanja dobavljača na bližim destinacijama (nearshoring) umesto na dalekim i istakao da se grad brzo razvija.

„Uvek ste dobrodošli, nadam se da ćemo se uskoro ponovo videti“, poručio je gradonačelnik Gvatemala Sitija Selakoviću, koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo što u centru prestonice Gvatemale postoji ulica nazvana po našem nobelovcu Ivi Andriću.

Kinjones je uručio Selakoviću priznanje počasnog gosta Gvatemala Sitija.

Ministar Selaković je tim sastankom završio posetu Gvatemali.

(Tanjug)

