SENAT danas glasa o opozivu predsednika Trampa

VAŠINGTON – U SENATU američkog Kongresa danas će biti održano glasanje o opozivu predsednika Donalda Trampa, četiri meseca od pokretanja inicijative o impičmentu.

Senatori će glasati o tome da li da Trampa optuže ili ga oslobode po optužbama za zloupotrebu vlasti i opstrukciju Kongresa, ali se ne očekuje da će predlog za njegov opoziv, koji je ranije usvojio Predstavnički dom Kongresa, proći u Senatu, gde Trampovi republikanci imaju većinu.

Predsednik može biti razrešen dužnosti ako za to glasa dve trećine (67) od 100 senatora, što znači da bi 20 republikanskih senatora zajedno sa svim demokratama trebalo da glasa protiv Trampa, a nijedan republikanac do sada nije nagovestio da je to moguće.

Tramp je optužen da je prekršio zakon kada je prošle godine privremeno zaustavio isplatu vojne pomoci Ukrajini, koju je Kongres već odobrio, dok je istovremeno vrsio pritisak na Kijev da sprovede istrage protiv političkog rivala Džoa Bajdena i njegovog sina, što je bio i glavni povod za pokretanja procesa opoziva.

Demokrate su iznele i optužbe da je Tramp pokušao da opstruiše istragu Kongresa o ovom pitanju.

U današnjem saopštenju Bele kuće kaže se da je predsednik Tramp spreman za naredne korake i da je uveren da će biti oslobođen odgovornosti tokom postupka u Senatu, prenosi Glas Amerike.

„Danas je kulminacija jedne od najsramnijih političkih epizoda u istoriji naše zemlje. Bez i jednog republikanskog glasa i bez dokaza za bilo kakve prestupe, demokrate su usvojile nelegitimni osnov za opoziv predsednika u Predstavničkom domu i odlučile da deluju po partijskoj liniji uprkos činjenici da predsednik nije uradio ništa pogrešno“, navodi se u saopštenju.

Nakon glasanja o pokretanju postupka za opoziv Trampa, 18. decembra, Nensi Pelosi, predsedavajuća Predstavničkog doma iz redova demokrata kratko je konstatovala da je taj dan pokazao da se Ustav poštuje, ali i da je to tužan dan za Ameriku jer se opoziva predsednik.

Pelosi je tokom debate Trampa nazvala „pretnjom po američku demokratiju“ i konstatovala da je „tragično što su predsednikovi bezobzirni potezi“ doveli do pokretanja postupka za opoziv.

„Nije nam ostavio drugog izbora. Predsednik je zloupotrebio položaj kako bi stekao ličnu političku korist na račun američke nacionalne bezbednosti“, tvrdila je Nensi Pelosi.

Tramp je treći predsednik u 243 godine dugoj američkoj istoriji protiv koga je pokrenut proces impičmenta, ali do sada nijedan američki predsednik nije opozvan u Kongresu.

Endrju Džonson i Bil Klinton nisu opozvani, a Ričard Nikson, koji 1974. bio najbliži opozivu, prethodno je podneo ostavku.

