Sijarto: Sankcije ne rešavaju probleme, : Mađarska je za ubrzanje proširenja EU

SARAJEVO – Stabilnost BiH je od izuzetnog značaja za Mađarsku i očekujemo od EU da u budućem periodu učini određene korake na proširenju, rekao je ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova u Savetu ministara Elmedinom Konakovićem u Sarajevu.

„Mađarska želi da se ubrza proces proširenja Evropske unije, ali dobro znate da u EU postoje zemlje članice koje samo verbalno podržavaju proširenje, ali kada dođe do odlučivanja onda su uzdržane. Pozivamo članice da prestanu sa onemogućavanjem procesa proširenja EU, jer to za EU i Mađarsku znači bezbednosni rizik. BiH može računati na Mađarsku u interesu da vaš proces pridruženja EU bude ubrzan“, naveo je Sijarto, koji nakon Sarajeva putuje u Trebinje na energetski forum koji su organizirale vlasti Republike Srpske, gde će se sastati sa predsednikom Srpske Miloradom Dodikom.

Sijarto se osvrnuo i na pitanje sankcija koje uvodi Evropska unija.

„Vidite da Brisel pribegava sankcijama. Ako pogledamo koliko su sankcije bile uspešne, možemo zaključiti da nijedne mere nisu uspele da dovedu do značajnijih rezultata. Ista je situacija sa briselskim sankcijama. Mi nikako ne pristajemo na to da EU uvede bilo kakve sankcije u odnosu na Zapadni Balkan. Oni koji smatraju da se sankcijama mogu rešiti problemi, oni pojma nemaju kakva je ovde situacija i na taj način pokušavaju prikriti svoje neznanje“, istakao je Sijarto.

Komentarišući odnos koji Mađarska ima prema predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku rekao je da je nebitno šta on misli o Dodiku.

„Važno je šta ljudi u BiH, a posebno u Republici Srpskoj misle o njemu. Ako sam ja dobro shvatio, u Republici Srpskoj je on ponovo izabran za predsednika i mi to poštujemo i to je veoma važno“, naglasio je Sijarto, preneo je sarajevski portal Klix..

Ministar inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković rekao je da BiH i Mađarska nemaju otvorenih pitanja.

„Mađarska je zemlja sa kojom raste obim naše trgovinske razmene i sa kojom se nove šanse dodatno otvaraju. Želim da zahvalim kolegi i Mađarskoj koji su podržali kandidatski status BiH i podržavaju proširenje EU. Shvataju koliko nam znači stav EU prema proširenje jer činimo napore da BiH nastavi svoj evropski put“, rekao je Konaković.

(Tanjug)

