Šimer: CIA umešana u izbore 2000, lideri DOS „isplatili dug“

VAŠINGTON – Američka Centralna obaveštajna agencija, CIA, bila je umešana u izbore na kojima je Slobodan Milošević izgubio predsedničku funkciju od kandidata DOS Vojislava Koštunice, navodi se u opširnoj analizi Dejvida Šimera za američki magazin Forin afers, u kojoj se autor poziva na nove podatke i dokaze.

On zaključuje da su vladini zvaničnici u Srbiji, koji su pobedili „iza zatvorenih vrata“, isplatili u međuvremenu „kredit“ CIA za tu uslugu.

Šimer u svojoj analizi tvrdi da su visoki zvaničnici Vašingtona u nekoliko navrata koristili CIA za mešanje u izborne procese, a jedan je bio i na izborima 2000. godine u Srbiji.

Kako kaže, CIA je na tim izborima potrošila milione dolara radeći, kako navodi Šimer, protiv tiranina Slobodana Milošević.

“Džon Sifer, koji je postao šef kancelarije CIA u Srbiji neposredno nakon izbora, objasnio je da je agencija preusmerila milione dolara u kampanji protiv Miloševića, i to uglavnom kroz sastanke sa ključnim pomoćnicima lidera srpske opozicije, koji su se dešavali izvan Srbije. Novac se iplačivao na licu mesta, u kešu”, navodi Šimer.

Takođe on pominje kako je tadašnji američki predsednik Bil Klinton u jednom intervjuu potvrdio da je ovlastio CIA da su umeša u izbore u Srbiji 2000. godine i podrži Miloševiću opoziciju.

“Ja nisam imao problem s tim”, rekao je Klinton Šimeru, govoreći o tajnoj akciji CIA i njenom mešanju u srpske izbore, te dodao da je podržao takvu akciju zbog toga što je Milošević prouzrukovao smrt stotine hiljade ljudi.

2Službenici CIA, za razliku od zvaničnika Vašingtona, mogu da deluju prikriveno zbog prirode našeg posla”, rekao je služebnik CIA zadužen za operacije te američke agencije na Balkanu Daglas Vajs, citira Šimer u opširnom članku.

Šimer u svojoj analizi navodi i to da je Klinton tada, upravo upravo izabranom predsedniku Ruske federacije, Vladimiru Putinu saopštio da su izbori u Srbiji važni, ali da verovatno neće biti pošteni.

“Ovi izbori će biti važni, ali verovatno neće biti fer, rekao je Klinton novom ruskom predsedniku Vladimiru Putinu samo dve i po nedelje pre glasanja” navodi Šimer, pozivajući se na nedavno deklasifikovani transkript razgovora između ta dva predsednika.

“Prema anketama, Milošević gubi, tako da će on verovatno ukrasti izbore. Bilo bi bolje za njega da izgubi, ali mislim da on to neće dozvoliti”, navodi se u analizi Šimera, uz pozivanje na transkript razgovora između Klintona i Putina.

Ali, kako navodi Šimer, vladini zvaničnici u Srbiji, koji su pobedili “iza zatvorenih vrata”, isplatili su „kredit“ CIA za tu uslugu.

“Brojni ključni igrači, koji su postali bitne figure u sledećim vladama, nastavili su da se sastaju sa zvaničnicima CIA i da nam govore kako je naša akcija dovela do uspeha za njih”, kaže Sifer Šimeru i dodaje da je CIA pomoć bila raznolika, od reklamiranja, do finasiranja, pa i kako će preduzimati određene korake tokom kampanje.

(Tanjug)

