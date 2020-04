Skandal na pomolu: Bivša saradnica optužuje Bajdena za seksualno uznemiravanje

Tara Rid optužila je bivšeg potpredsednika SAD i jednog od mogućih kandidata demokrata za američke predsedničke izbore Džoa Bajdena za seksualno uznemiravanje.

Reč je o ženi koja je 90-ih godina prošlog veka radila za Bejdena kao asistentkinja u njegovom kabinetu.

Ona je prvi put optužbe protiv Bajdena iznela u martu, navodeći da joj je „zavukao ruku pod suknju“ kada mu je donela sportsku torbu u teretanu, prenosi Tanjug pisanje En-bi-si njuza. Sada je podnela i zvaničnu prijavu vašingtonskoj policiji.

In honor of April Sexual Assault awareness month, I will continue to stand and speak up. 1993 was the year I was sexually harassed and assaulted by Joe Biden, my then boss. The smears and mistruths about me will not take my dignity or change what happened. This was me 1993 pic.twitter.com/mrMnkaenff

— taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) April 9, 2020