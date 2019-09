Skot: 90-te nisu alfa i omega odnosa SAD i Srbije

FRANKFURT – Velika je greška smatrati da su 90-te alfa i omega odnosa Srbije i Sjedinjenih Država, ocenjuje ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot.

„I današnje obeležavanje 75. godišnjice od najveće operacije spasavanja savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata u Pranjanima važan je znak da američko i srpsko savezništvo traje mnogo više godina, nego problemi i nerazumevanje“, rekao je Skot u intervjuu za frankfurtske „Vesti.

Upitan čija greška je što su se ta istorijska fakta do sada zanemarivala, kazao je da su obe strane krive za to, ali da je ponosan što smo ipak u prilici da radmo na tome da se sećamo i tog događaja, ali i drugih činjenica koje nas povezuju i u Drugom svetskom ratu, ali i kada smo bili saveznici u Prvom svetskom ratu, baš kao i tokom perioda komunizma kada Amerika nije zaboravila narod sa ovih prostora i takođe ga je pomagala.

„Sve su to koraci u našoj istoriji i pravi primeri za sve one koji smatraju da su 1999. zapravo alfa i omega naših odnosa. To je velika greška“, rekao je američki diplomata.

„Prisetimo se samo neprijateljstva Nemačke i Francuske, a da su ove zemlje veoma brzo ušle zajedno u Evropsku zajednicu. Sličan primer možemo da izvučemo i iz odnosa SAD i Japana, ali i mnogih drugih zemalja u svetu. To treba da shvate i narodi sa Balkana i da više ne gledaju u prošlost, već isključivo u budućnost », rekao je on.

(Tanjug)