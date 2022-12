Sledbenik Kju-Enona osuđen na pet godina zatvora zbog uloge u napadu na američki Kapitol

Sledbenik teorije zavere kju-enon (QAnon) Daglas Džensen (Douglas Jensen), građevinac iz Ajove, osuđen je danas na pet godina zatvora zbog svoje uloge u napadu pobunjene mase na američki Kapitol u Vašingtonu 6. januara 2021. godine.

Masa sa Džensenom na čelu jurila je policajca koji je pokušavao da odbrani kongresmene.

Slika Džensena sa raširenim rukama, u majici sa QAnon simbolima, postala je jedan od najznamenitijih prizora pobune od 6. januara, nastale kao posledica tvrdnji tadašnjeg predsednika države Donalda Trampa (Donald Trump) da je pokraden na izborima.

Dok je izricao kaznu, sudija Timoti Keli (Timothy Kelly) je rekao da nije baš siguran da li je Džensen shvatio svu ozbiljnost nasilnog napada u kojem je igrao „krupnu ulogu“.

„On (napad) je skršio do tada neprekinutu tradiciju mirnog transfera vlasti (u SAD). To više ne možemo da povratimo“, rekao je Keli i dodao da bi voleo da može da kaže da ima dokaz da je Džensen shvatio da se to ne može ponoviti.

Džensen je osuđen po sedam tačaka optužnice, uključujući sprečavanje Kongresa da nakon predsedničkih izbora na kojima je Tramp izgubio od Džozefa Bajdena (Joseph Biden) zvanično potvrdi rezultate glasanja elektora po saveznim državama. Takođe je osuđen zbog napada na policajce ili njihovog ometanja.

Presuda pored pet godina zatvora uključuje tri godine nadzora po Džensenovom puštanju na slobodu i novčanu kaznu od 2.000 dolara.

U kratkoj izjavi pred sudijom, Džensen je rekao da želi da se vrati „životu porodičnog čoveka i normalnom životu“ kakav je vodio pre no što se „umešao u politiku“.

Džensen je preskočio zaštitni zid i kroz polomljeni prozor ušao u zgradu kako bi mogao da bude jedan od prvih ljudi koji je upao na Kapitol, rekao je sudija.

Osuđeni je vodio grupu koja je jurila policajca Judžina Gudmana (Eugene Goodman) uz stepenice, a kasnije je ponovo ušao u zgradu i koškao se sa policijom“.

„Dag Džensen je hteo da bude momak sa postera ove pobune“, rekla je tužiteljka Emili Alen (Emily Allen).

Džensen je takođe nosio majicu sa velikim simbolom Kju jer je želeo da ova teorija zavere bude zaslužna za ono što se desilo 6. januara 2021. godine, rekao je njegov advokat Kristofer Dejvis (Christopher Davis).

(Beta)

