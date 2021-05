Slovenija i Srbija priznaće zelene sertifikate o vakcinaciji

LJUBLJANA – Slovenija i Srbija su se dogovorile o uzajamnom priznavanju sertifikata o vakcinaciji, tako da će građani dve zemalje moći slobodno da putuju u Srbiju i Sloveniju, izjavio je danas u Ljubljani ministar spoljnih poslova Nikola Selaković nakon sastanka a sa slovenačkim kolegom Anžejom Logarom.

Jedna od tema razgovora Selakovića i Logara bilo je predstojeće predsedavanje Slovenije Evropskom unijom.

„Slovenija je članica koja na najbolji način razume regionalne prilike i od čijeg predsedavanja očekujemo razumevanje i jaču podršku zemljama regiona na putu ka EU“, rekao je Selaković.

Ministar Logar je naglasio da Slovenija podržava reforme koje sprovodi Srbija, a koje treba da omoguće zatvaranje poglavlja.

„Slovenija je spremna da pomogne na administrativnom nivou i privrednom diplomatijom. Saradnja među državama zapadnog Balkana može da bude veoma dobra poruka Evropskoj uniji“, istakao je Logar.

Na sastanku je bilo reči o primeni pojedinih delova Sporazuma o sukcesiji država nastalih iz bivše Jugoslavije.

„Veliki deo razgovora posvetili smo otvorenim pitanjima u vezi sa sukcesijom bivše Jugoslavije. Dvadeset godina je prošlo ood potpisivanja sporazuma i mislimo da je sada koonačno došlo vreme da se vide neki rezultati. Otvorena pitanja su kulturno nasleđe, diplomatska predstavništva, digitalizacija arhiva i pristup tim arhivima, nekretnine pravnih lica…“, rekao je Logar.

Dodao je da smatra da bi neki konkretni koraci trebalo d dovedu do zatvaranja pojedinih spornih pitanja.

Slovenački ministar spoljnih poslova je istakao da je Srbija jedan od najvažnijih privrednih partnera Slovenije i jedan od najvećih investitora u Sloveniji.

„Čini se da su i slovenačke investicije u Srbiji na drugom mestu, zapošljavamo jako mnogo srpskih državljana i mislim da je to razlog zbog kojeg su potrebni ovakvi razgovori“, rekao je Logar.

Ocenio je da je saradnja na nivou vlada veoma dobra, jer je održano pet sustreta i naglasio da će s obzirom na iskustva Slovenija započeti takvu saradnju i sa drugim susedima.

Selaković je istakao da Slovenija i Srbija imaju veoma dobru trgovinšku razmenu koja je prošle godine dostigla 1,17 milijadri evra, ocenivši da će ove godine ona biti veća, jer je samo u prava tri meseca 2021. dostigla 307 miliona evra.

„S druge strane, naše odnose karakterišu politički susreti na visokom i najvišem nivou. Naročito želim da istaknem da pripremamo šestu zajedničku sednicu dve vlade čime ne može da se pohvali mnogo država u regionu“, rekao je Selaković

On je Logara pozvao da do kraja godine dođe u uzvratnu posetu Beogradu, dodajući da će to biti znak želje za rešavanjem otvorenih pitanja i jačanja potencijala za saradnju dve države.

Ako je Slovenija zainteresovana za otvaranje kulturnog centra u Beogradu mi ćemo to veoma rado podržati, kazao je Logar i dodao da istovremeno postoji zainteresovanost Ljubljane da kao jedan od prvih kulturno-informativnih centara zemalja regiona jedan takav bude centar Srbije u Ljubljani.

On je naglasio da otvaranje kulturinih centara nije vezano za pitanje srpske dijaspore u Sloveniji, već je usmereno na promociju srpske kulture.

Selaković je rekaao da je tokom današnjih razgovora sa predsednikom Borutom Pahorom i ministrom Logarom pomenuo pitanje statusa srpske nacionalne manjine u Sloveniji, a u vezi s otvaranjem arhiva naveo je da će se oni otvarati u u skladu sa srpskim zakonima,odnosno kad prođe dovoljno vremena i kad to bude dostupno javnosti.

(Tanjug)

