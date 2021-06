Slovenija ublažila neke anti-kovid mere

LJUBLJANA – Slovenija nastavlja sa popuštanjem mera uvedenih zbog kovid-19, a danas je ublaženo nekoliko ograničenja koja se odnose na masovna okupljanja, smeštajne kapacitete i kupovinu.

Prisustvo javnim manifestacijama je još ograničeno na osoblje i posetioce koji su vakcinisani, oporavljeni od kovid-19 ili testirani, ali je od danas moguće da one budu popunjene sa 75 odsto kapaciteta, u odnosu na 50 odsto koliko je važilo do sada, prenosi STA.

Na otvorenim prostorima, posetioci događaja koji sede moraju biti udaljeni najmanje jedan metar, dok udaljenost od 1,5 metra i dalje važi za one koji stoje, osim za članove istog domaćinstva.

Turistički objekti do 60 smeštajnih jedinica mogu od danas nuditi do 45 smeštajnih jedinica, dok oni veći, uključujući i kampove, mogu popuniti do 75 odsto svog kapaciteta.

Bazeni su od danas otvoreni za sve goste koji su vakcinisani, testirani ili oporavljeni od kovid-19, osoblje takođe mora da ispuni ove kriterijume, a sve prema ograničenju kapaciteta od 75 odsto.

Ukinuta je i zabrana posluživanja i konzumiranja hrane i pića, a prodavnice moraju da obezbede 10 kvadratnih metara po kupcu, što je manje od dosadašnjih 20.

(Tanjug)

