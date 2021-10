Šmit: Niko nema interes da vrati sat unazad

SARAJEVO – Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u današnjem obraćanju poslanicima Predstavničkog doma PS BiH rekao da niko, ko želi da razgovara o dezintegraciji države, neće biti u mogućnosti da to realizuje i poručio da je jasno da niko nema interesa da vrati sat unazad.

“Međunarodna zajednica neće samo nemo sedeti i gledati da se sve uništi. Kao visoki predstavnik pozivam vas da radite sa mnom. Nisam neko ko je došao da dominira. Građani ne zaslužuju strah, atmosfera straha i podela ubrzat će egzodus mladih koji već odlaze zbog korupcije“, rekao je Šmit na sednici na kojoj nisu prisustvovali predstavnici iz Republike Srpske.

Mišljenja je da uz pomoć parlamentaraca, EU, stabilne valute i uz dobre ekonomske izglede, postoji mogućnost za uspeh.

“Što se tiče osporavanja, to nisu prava pitanja, to mora prestati, prevelik je ulog. Mi smo opredeljeni na mir i sigurnost i vrlo sam osetljiv na to. I dalje ću nastaviti da se sastajem sa vama, obilaziću gradove i region tražicu da rešimo sve ispred nas“, rekao je Šmit i dodao:

„To podrazumeva iskorenjivanje korupcije, jačanje vladavine prava, ubrzavanje razvoja ekonomija, implemantacija ustavnih reformi i razno-raznih mera koje će vratiti poverenje ljudi”.

Govoreći o nametnutim izmenama Krivičnog zakona o zabrani i sankcionisanju genocda, Šmit je rekao da se te odredbe ne odnose samo na, kako je rekao, „jedan genocid i zločin i na jedan narod“.

“ Ti amandmani služe svim žrtvama. Mislim da je neophodno da žrtve imaju vredno sećanje”, rekao je Šmit i pozvao političke predstavnike da ne razmišljaju o prošlosti.

“Nemojte razmišljati o prošlosti, a da ne razmišljate da će biti bolje u budućnosti…To nije lako, ali treba se pripremiti da se donesu zaključci o budućnosti. To je najvažnije”, rekao je.

Onima koji su, kako je rekao, napustili ovo najvažnije parlamentarno telo, poručio je da „odustajanje nije opcija“.

“Ustavni sud doneo je da je država titular državne i vojne imovine i da Parlamentarna skupština uređuje raspodelu te imovine. Siguran sam da zajedno možemo naći dobra rešenja koja će odgovoriti na promene. Ja vam mogu reći samo jedan način kako to može da funkcioniše. Jasna mi je cela situacija i treba se obratiti odgovornim organima, onima u Republici Srpskoj da se vrate i prate propise. To je moj plan i to bi pomoglo. Pozivam vas da se počnete baviti tim pitanjem. Neprihvatljivo je da institucije budu taoci“, rekao je, između ostalog, Šmit.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.