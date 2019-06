Snažan napad Amerike na Rusiju zbog bombi ultraniske snage

Sjedinjene Američke Države optužile su Rusiju da narušava međunarodne obaveze u vezi sa kontrolom naoružanja, kao i da je Rusija verovatno izvodila nuklearne probe sa bombama ultraniske snage.

Rusija je na to odmah reagovala smatrajući to otvorenom provokacijom Vašingtona o narušavanju moratorijuma na nuklearne probe. Moskva je dodala i da je cilj takvih izjava očigledan — skretanje pažnje međunarodne zajednice sa činjenice da same Sjedinjene Američke Države odbijaju da ratifikuju Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba.

Kako su Amerikanci uopšte „saznali“ da Rusija navodno poseduje takvo oružje? I kakve su to nuklearne bombe ultraniske snage?

General-major u penziji i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma profesor dr Mitra Kovač objašnjava da je reč o o projektilima male snage koji se mogu primeniti u ograničenim ratovima — lokalnim ili regionalnim.

„Njima se ne ugrožava veći prostor i nema posledica radijacije po životnu sredinu i okolinu, nego uglavnom imaju efekat i dejstvo na manjoj površini, po grupacijama vojske, neutrališući borbene zastave. Sekundarno se upotrebljavaju na otvorenim teritorijama na kopnu ili vodi. To su taktički projektili male snage“, objašnjava naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, danas se izvode takvi eksperimenti, kako na Zapadu, tako i na Istoku, kod svih nosilaca nuklearnih projektila, jer postoji strategija da se ne isključuje upotreba nuklearnog oružja, čak i ako ne dođe do nuklearnog rata između velikih sila.

Što se tiče kontrole i prometa nuklearnog naoružanja sve velike sile nastoje da imaju što ažurnije podatke o njihovoj primeni, probama i opitima, kao i njihovom rasporedu kod drugih država, dodaje general-major Kovač.

„Posle povlačenja SAD iz Sporazuma o raketama kratkog i srednjeg dometa, njihova strategija, generalno, jeste da optužuju Rusiju da je ona remetilački faktor u Evropi, da se ona militarizuje i da preti miru i bezbednosti u Evropi. Znamo da su stvari sasvim drugačije i da je upravo Amerika ta koja izvozi nemir i nesreću u mnoge delove sveta, pa i u Evropu, i da podstiče unutrašnje pobune i nemire u državama u kojima ne može da ostvari svoj uticaj mirnim putem“, napominje Kovač.

Što se tiče konkretnog slučaja u vezi s oružjem ultraniske snage, naš sagovornika kaže da je to samo jedan od razloga zbog kojih se Rusija proziva da krši sporazum.

„Istini za volju, velike sile pokušavaju da jedna drugoj kontrolišu i proizvodnju i raspored tih nuklearnih projektila, od onih male snage, pa do interkontinentalnih raketa. Konkretno, ovaj povod nema realne osnove i više je u funkciji medijske propagande i satanizovanja Rusije i njenih namera u svetu i Evropi. Dakle, da se Moskva prikaže kao remetilački faktor i da se Rusija optuži kao jedna od država koja je generalno problem u svetu“, objašnjava dr Kovač.

On smatra da u narednom periodu, ako se ne bude išlo strategijom optuživanja Amerike na račun Rusije, može doći do nekih većih sporazuma, posle kojih bi se ograničila proizvodnja ovog naoružanja.

Iz Moskve je odgovoreno da su takve optužbe SAD neosnovane i da im je cilj da se Rusija ponovo diskredituje. Takvi napadi, piše u odgovoru iz Moskve, uz učešće svetskih medija, nažalost, postali su svakodnevna pojava. One se, po pravilu, dešavaju kada Vašington odluči da se povuče iz još jednog međunarodnog sporazuma ili kada se dokaže da ih ne poštuje.

