Snimak brutalnog hapšenja studenata u Francuskoj izazvao uzbunu (video)

Na internetu se pojavio video brutalnog hapšenja studenata koji su protestovali u Parizu. Snimak je izazvao uzbunu i bes uoči novih protesta najavljenih za vikend.

Na snimku koji je napravljen u utorak, u mestu Mant la Žoli na obodu Pariza, vidi se grupa studenata koja kleči na kolenima sa rukama povijenim iza glave, okružena pripadnicima policije u punoj opremi, čija se lica ne vide od maski koje nose kao deo opreme, prenosi AP.

Na jednom od snimaka čuje se policajac koji kaže: „Evo razreda koji se lepo ponaša“.

Video-snimak se proširio na društvenim mrežama i izazvao lavinu kritika od strane trgovinskih sindikata i levičarskih stranaka na račun policijske brutalnosti, navodi agencija.

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Kristof Kastane kazao je u petak da je u tom mestu uhapšena 151 osoba i dodao da su neki od njih nosili oružje.

Takođe je naglasio da niko od studenata nije povređen.

This is not the Middle East. This is in the middle of France near Paris. French police arrested hundreds of high school students after protests.pic.twitter.com/SkAldtvlvg

— Negar (@NegarMortazavi) December 6, 2018