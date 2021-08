Špan: Odluka crkve neće poljuljati moju veru

BERLIN – Nemački ministar zdravlja Jens Špan kritikovao je Rimokatoličku crkvu zbog njenog odbijanja da blagoslovi istopolne zajednice, ali je poručio da je njegova vera i dalje jaka.

Ministar zdravlja Špan oženio se 2017. godine Danielom Funkeom, a za svoj odnos sa crkvom navodi da je ponekad težak, preneosi AP, pozivajući se na nemačku novinsku agenciju DPA.

„Moje uverenje je duboko usađeno, a kao homoseksualac sam svestan mnogih grešaka koje je crkva učinila u svojoj dugoj istoriji „, naveo je Špan.

On je naveo da postoje sveštenici koji blagosiljaju morsko prase ili motocikle, dok dvoje ljudi koji se vole i koji su vernici i žele blagoslov za svoje zavete, u isto vreme crkva odbacuje.

„To me muči i nervira, ali to ne može da me okrene od mog verovanja ili crkve.“, naglasio je nemački ministar.

U martu je vatikanska Kongregacije za doktrinu vere objavila dokument u kojem se kaže da katoličko sveštenstvo nema moć da blagoslovi istopolne zajednice, a dva meseca nakon toga više nemačkih sveštenika otvoreno je prkosilo izjavi Svete Stolice nudeći takve blagoslove na službama u oko 100 različitih crkava širom zemlje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.