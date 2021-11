Špan: Situacija u Nemačkoj je dramatična

BERLIN – Situacija u Nemačkoj je dramatična kao nikada ranije tokom pandemije, izjavio je danas ministar zdravlja Jens Špan, upozoravajući da bi samo naglo smanjenje društvenih kontakata moglo da prekine četvrti talas.

„Situacija je veoma dramatična, dramatična kao ni u jednom drugom trenutku u ovoj pandemiji“, rekao je Špan na konferenciji za novinare.

Što jače pritisnemo kočnicu, to bolje, istako je on, preneo je Rojters.

Špan je kazao da Nemačka sada treba da preduzme odlučne mere ili će se u suprotnom suočiti sa drastičnim merama u narednim nedeljama koje bi mogle uključiti potpunu redukciju kontakata među ljudima.

„Sve ono što sada ne odlučimo, sve što ne smanjimo dovoljno u pogledu kontakata, zahtevaće drastičnije mere za dve ili četiri nedelje“, naglasio je Špan na konferenciji za novinare u Berlinu.

To je naš apel, sprovesti veliko ograničenje kontakata, dodao je on. Špan je pozvao nemačke regione da podrže ovo upozorenje ili bi u suprotnom moglo doći do potpunog smanjenja kontakata, kako je rekao, ne upotrebljavajući reč zaključavanje.

(Tanjug)

