Spasojević: Oko 30.000 Srba u Gčkoj, privode kraju aranžmane

ATINA – Ambasador Srbije u Grčkoj Dušan Spasojević navodi da je u momentu zabrane ulaska za državljane Srbije, prema procenama tamošnjih vlasti, oko petnaest hiljada srpskih turista boravilo u Grčkoj organizovano, odnosno preko turističkih agencija.

Kaže da na taj broj treba dodati i one koji su došli u individualnom aranžmanu, što procenjuje da je isto toliko, te smatra da je realna brojka srpskih turista oko trideset hiljada.

„Od kada je nastala ta nova situacija, naši građani više ne idu u Grčku i polako se privode kraju aranžmani naših turista. U ovom momentu povratak je moguć samo preko Bugarske koja obezbeđuje povratak našim državljanima“, objašnjava Spasojević za Tanjug.

Kako kaže, bilo je, nažalost, pojedinih slučajeva među državljanima Srbije koji su testirani pozitivno na virus korona bilo prilikom ulaska u Grčku, bilo kada je oboljenje konstatovano u samoj Grčkoj.

„Velika većina njih su asimptomatski slučajevi i ne nalaze se u teškom stanju“, rekao je ambasador.

Ipak, dodaje da je bilo i težih slučajeva i naglašava primer jedne porodice sa nekoliko male dece, koja su, kako je rekao, velikim zalaganjem i intervencijom počasnog konzula Srbije na ostrvu Kefalonija, Viktora Rohotasa, smeštena u univerzitetsku kliniku.

Kaže da je Grčka preuzela obavezu da one koji su zaraženi o svom trošku sprovede u karantin, i da su to uglavnom lakši slučajevi.

„Imamo dobru saradnju, oni nam oko najtežih slučajeva izlaze u susret. Ljudi su smešteni u dobre bolnice, pratimo situaciju“, zaključio je Spasojević uz objašnjenje da srpski državljani nisu u obavezi da se javljaju ambasadi u slučaju postojanja bilo kakvih zdravstvenih tegoba.

(Tanjug)

