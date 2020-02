Spasovski: Infrastrukturno povezivanje ključno za razvoj ZB

LONDON – Premijer Severne Makedonije Oliver Spasovski rekao je danas da su infrastrukturni projekti od ključnog značaja za razvoj regiona i naglasio da je drumsko, železničko i gasno povezivanje od posebne važnosti za zemlje u regionu Zapadnog Balkana.

„Za nas u Severnoj Makedoniji važni su infrastrukturni projekti kao što je Koridor osam koji je deo pan-evropskih koridora. Koridor osam bi povezao istok i zapad i to je jedan od strateških projekata naše zemlje. Nema dela na tom koridoru, koji uključuje i železnički saobraćaj, koji mi nećemo uraditi”, rekao je Spasovski na Investicionom samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu u organizaciji EBRD.

On je izrazio uverenje da će se na taj način uspostaviti dobre veze između Jadranskog mora i Crnog mora, uključujući povezivanje između Albanije, Severne Makedonije i Bugarske.

Kako je naglasio, drugi važan infrastrukturni projekat za Severnu Makedoniju je izgradnja autoputa Skoplje-Blace, koji je deo severo-zapadnog koridora i čiji završetak je veoma važan zbog društvene i ekonomske dobiti zemlje.

„Bitno je za povezivanje Skoplja i Prištine jer je Kosovo jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Severnoj Makedoniji, s obzirom da smo prošle godine imali povećanje razmene do 30 odsto, a to dovoljno govori o tome da treba da imamo dobre veze kako bi se dalje unapredila ekonomska saradnja. To je dobro ne samo za naše zemlje, već za ceo region“, kazao je Spasovski.

Takođe, rekao je on, veoma je važno da se izgradi zajednički prelaz između Srbije i Sevene Makedonije.

„Mi smo počeli sa jednošalterskim sistemom u drumskom saobraćaju između Srbije i Severne Makedonije i nastavićemo s tim i u oblastima železničke infrastrukture jer je infrastruktura u tom delu dobra i kroz Srbiju i kroz Severnu Makedoniju”, objašnjava Spasovski.

Podseća na „one stop shop“ između Srbije i Severne Makedonije na graničnom prelazu Preševo-Tabanovce.

Takođe, dodao je Spasovski, važno je napraviti gasnu interkonekciju između Grčke i Severne Makedonije.

„Dve kompanije koje se bave gasom već su počele aktivnosti na pripremanju planova, odnosno 60 kilometara gasne infrastrukture u Grčkoj i 60 kilometara u Severnoj Makedoniji, što bi povezalo obe zemlje. Potrebno je da uspostavimo nove gasne koridore u našem regionu”, zaključio je Spasovski.

(Tanjug)