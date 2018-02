Spektakularno: Više od 60.000 građevina otkriveno u prašumi u Gvatemali

Više od 60.000 građevina i ruševina iz vremena Maja pronađeno je u prašumi u Gvatemali. Naučnici su laserskom tehnologijom otkrili celo područje objekata ispod prašume i krošnji drveća, uključujući kuće, palate, puteve i odbrambene fortifikacije.

More

LOST CITIES OF THE MAYA: REVEALED. Tune in to @Channel4 at 8pm on Sunday 11th Feb to find out what we discovered. https://t.co/efJuRdFPjf … #LostCitiesOfTheMaya #Maya #SnakeKings #Guatemala #LiDAR pic.twitter.com/BGW2aYdx3i

— Wild Blue Media (@wildbluemediatv) February 2, 2018