Sporazum EU i Astra Zeneke o isporuci vakcina prekida sudski

BRISEL – EU i kompanija Astra Zeneka postigle su danas sporazum kojim će se obezbediti isporuka preostalih doza vakcine protiv KOVID-19 državama članicama, a pod uslovima Ugovora o kupovini zaključenog 27. avgusta 2020. godine.

Ovim sporazumom prekidaju se i sudski sporovi koji je EU podnela protiv Astra Zeneke pred briselskim sudom, a zbog kašnjenja i neisporučivanja dogovorih količina vakcine.

Prema sporazumu Astra Zeneka treba da EU isporuči, pored oko 100 miliona doza isporučenih do kraja drugog kvartala, 135 miliona doza do kraja 2021. godine i preostale doze (65 miliona) do kraja marta 2022. godine.

Time će se ukupan broj isporučenih doza povećati na 300 miliona doza kako je dogovoreno ugovorom.

Iz Evropske komisije poručuju da će u slučaju odloženih isporuka doza naplaćivati rabat.

(Tanjug)

