Srušio se Boing 737 pun putnika (video)

Putnički avion tipa Boing 737 kompanije „Čajna istern erlajns“, prema preliminarnim podacima, srušio se na jugu Kine.

Kako prenose svetske agencije, prema prvim podacima, u avionu je bilo 133 putnika i članovi posade. Za sada se ne zna broj poginulih.

Kineska državna televizija CCTV izvestila je da se Boing 737 srušio na planinu u blizu grada Vudžua, u regionu Gangs. Takođe, navedeno je da su spasilačle elipe odmah upućene na mesto pada letelice.

Prema nezvaničnim informacijhama, avion je najpre počeo da gori zbog kvara.

Takođe, pojaviloi su se i snimci aviona koji kruži, ali nije potvrđeno da je reč o avionu koji je pao.

Prema podacima sa sajta „FlightRadar24“, reč je o letu MU5735, koji je leteo na relaciji iz Kunminga za Guangdžou. Prijavljeno je i da je sa letelicom izgubljen svaki kontakt.

Na društvenoj mreži Tviter pojavio se i snimak za koji se navodi da je mesto pada aviona. Na njemu se vidi gust dim na obroncima planine.

Još, međutim, nije potvrđeno da je na snimku avion koji se jutros srušio.

MORE: The plane, which was carrying 133 passengers, is believed to have caught fire as the result of a malfunction. https://t.co/QBVi6OV2WD

(Unverified video) pic.twitter.com/srK9rQPyUA

— RT (@RT_com) March 21, 2022