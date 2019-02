Šta američki razarači traže u Baltičkom i Crnom moru?

Američki razarač „Grejvli“, koji može da nosi i krstareće rakete „Tomahavk“, uplovio je ove nedelje u Baltičko more, dok je drugi američki razarač „Donald Kuk“ ušao u Crno more. Ovo je drugi put od početka godine da ti razarači ulaze u ove vode. Rusi te akcije tumače kao demonstraciju sile i „pokazivanje mišića“.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da Baltička flota Rusije neprekidno prati američki razarač „Grejvli“, koji je 26. februara u 14.00 sati po moskovskom vremenu uplovio u akvatoriju Baltičkog mora. Prošli put je on uplovio u januaru i tamo je proveo 19 dana.

Razarač „Grejvli“ je prošao kroz danski moreuz Veliki belt i trenutno se kreće ka obalama Nemačke u istočnom pravcu. Pretpostavlja se da će ovog vikenda otići u nemačku luku Varnemund.

Razarač „Grejvli“ je opremljen protivraketnim sistemom „Idžis“ i može da nosi i do 56 krstarećih raketa „Tomahavk“, dometa 1,6 hiljada kilometara. Reč je o glavnom brodu Prve stalne mornaričke grupe NATO-a.

Ruski eksperti smatraju da je sve to deo strategije NATO-a za povećanje vojnih aktivnosti, kako bi se izvršio pritisak na Moskvu. Oni podsećaju na sličan ulazak američkog razarača „Donalda Kuka“ u ukrajinsku luku Odesa i ističu da se ovi slučajevi mogu tumačiti kao demonstracija vojne sile oko ruskih granica.

„Aktivnost SAD je prevelika i ovde se očigledno radi o provokaciji. Ti razarači su u stanju da lansiraju veliki broj raketa — više od 60, pritom, sa minimalnim intervalom. I ta lansiranja mogu da budu sinhronizovana. Tako je bilo u slučaju Sirije, kada su istovremeno projektili lansirani sa američkih razarača iz Mediterana, sa krstarice u Persijskom zalivu i u Crvenom moru. Lansiranje raketa trajalo je 15 minuta i sve te rakete su pogađale metu u toku jedne minute, tj. oko 60 projektila je istovremeno padalo na taj cilj. Tako i ovde. Broj razarača sam po sebi već izaziva zabrinutost“, rekao je za Sputnjik direktor Centra za vojno-politička istraživanja MGIMO Aleksej Podberjoskin.

Ekspert takođe podseća da razarač „Grejvli“ može da nosi „Tomahavke“, što dodatno izaziva zabrinutost.

„Uzimajući u obzir činjenicu da na njima mogu biti visokoprecizni ’Tomahavci‘, koji su u stanju da unište dobro zaštićene ciljeve, uključujući komandni punkt i centre za vezu, to poziva na opreznost. Ovo se čak i ne može nazvati provokacijom. Pored toga, postoji i prilično velika aktivnost američkih obaveštajnih aviona, uključujući i avijacijska sredstva za elektronsko ratovanje“, upozorio je Podberjoskin.

Prethodno je u Crno more uplovio i drugi američki razarač — „Donald Kuk“, koji, kako tvrdi američka Šesta flota, sprovodi operacije kako bi se „osigurala bezbednost na moru“. Cilj posete vojnog razarača su zajedničke vežbe sa turskim i ukrajinskim brodovima.

Deputat Gradskog veća Simferopolja Stepan Kiskin podseća da je ovo drugi put od početka godine da „Donald Kuk“ uplovljava u Crno more i on smatra da oni tako žele da demonstriraju svoju silu.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je rekao da je poseta američkih brodova Odesi „signal Rusiji“, kao i da će „obezbediti slobodu plovidbe u regionu“.

Ulazak američkog razarača u ukrajinsku luku povezuje se i sa predstojećim predsedničkim izborima u Ukrajini, zakazanim za kraj marta.

„Kada ti se trese fotelja, a ti imaš velike interese u svojoj zemlji i veoma ti je potrebna predsednička funkcija, onda su dobra sva sredstva političke borbe, kako kreditori ne bi potraživali nikakva finansijska sredstva. Bez sumnje, Porošenkove izjave pred američkim predstavnikom, u vezi sa američkim brodom u Odesi, imaju predizborni karakter. To je blefiranje i predizborni potez koji teži samo ka jednom cilju — da pobedi na temi rata. On i nema ništa drugo na čemu bi mogao da dođe do pobede na tim izborima“, ocenjuje ruski vojni ekspert Vladimir Bogatirjov.

Ekspert ističe da Crnomorska flota ruske Ratne mornarice, kao i rusko Ratno vazduhoplovstvo, a u slučaju potrebe i obalska sredstva, u potpunosti imaju kontrolu nad celim prostranstvom Crnomorskog basena i neće dozvoliti eskalaciju situacije u ovom regionu.

(Sputnjik)