Šta sve Kurc otkriva u svojoj biografiji?

BEČ – Deset meseci nakon odlaska sa političke scene bivši austrijski kancelar, politički vunder kind Evrope, Sebastijan Kurc izdao je biografiju, u kojoj pravi bilans svog deset godina dugog učešća u visokoj politici i otkriva “ tajne „političke svakodnevnice na mestu šefa vlade.

Knjiga pod nazivom „Razgovarajmo o politici“ je od danas u knjižarama širom Austrije i u njoj Kurc konstatuje da je , iako politika ima svoje tamne strane, u njegovom političkom delovanju u vladi pozitivno prevagnulo.

„Politika naravno ima svoje tamne strane. Ali tokom celog mog vremena u vladi prevagnulo je stalno pozitivno. Taj osećaj sam izgubio u parlamentu“, opisao je Kurc svoj odnos prema politici u poglavlju „Konstantin“, naslovljenom po imenu njegovog sina.

Kurc je 2.decembru 2021.godine saopštio da se povlači iz politike, a, u knjizi je istakao da je na donošenje odluke uticalo i rođenja sina Konstantina.

U 24 poglavlja – od „doručka sa Niki Laudom“, kojeg „obožava“, preko „ođednom političar“, pa sve do „kontrole poruka“, „zelenog eksperimenta“ i „sveta sutrašnjice“ – Kurc pravi bilans svog deset godina dugog učešća u visokoj politici.

Tako, između ostalog ocenjuje da je, gledajući unazad, bila greška što se sukobio sa Tužilaštvom za privredni kriminal i korupciju.

Takođe se osvrnuo i na čet poruke, koje su mu na kraju „došle glave“.

„Pored svega što sam pisao u četu postoji, prema mom mišljenju, samo jedna poruka, koju nije trebalo pisati, a to je poruka o mom prethodniku Rajnholdu Miterleneru“, kaže Kurc koji je za Miterlenera napisao da je “ budala“.

Ali on dodaje da prethodno Miterlener o njemu napisao čitavu knjigu u kojoj ga je negativno prikazao i objašnjava da je na to usledila njegova prenagla reakcija i da nije razmišljao o tome kakakv će to ođek imati u javnosti.

U knjizi se Kurc priseća i sastanku sa tadašnjim liderom Socijaldemokratske partije (SPO), ranijim kancelarom Kristijanom Kernom posle parlamentarnih izbora 2017.

„Kristijane možeš li uopšte zamisliti da budeš moj vicekancelar“ upitao ga je Kurc, posle čega je Kern ućutao, pokazavši da za njega ta opcija ne dolazi u obzir.

Kurc jeotkrio i daa je Kern, odmah posle izbora, na kojim je pobedila Kurcova Narodna partija (OVP), pokušao da dogovorio koaliciju sa Slobodarskom strankom (FPO), konstatujući da naknadno zaprepašćenje delova SPO kako „možemo da vladamo sa desnicom, nije odgovaralo političkoj realnosti, a činjenica je da je SPO rado želela da vlada sa FPO, jer bi tako Kern ostao kancelar“

Kurc piše i o svojim utiscima o Vladimiru Putini i kaže da je predsednik Rusije bio sušta suprotnost Donalda Trampa.

„On je veoma hladan, disciplinovan, uvek odlično pripremljen. Imao sam utisak da nijedan pokret, nijedna reč nije slučajna. Iako je odnos Evrope i Rusije stalno bio pod tenzijama gotovo niko, pa tako ni ja, nismo smatrali mogućim da će preći sve granice, i da će izvršiti agresiju i time izazvati veliku patnju“, preneo je svoje utiske o Putinu .

Na vrhuncu migrantske krize 2015. Kurc je promenio svoj politički kurs i išao u konfrontaciju sa politikom dobrodošlice, te se zalagao za restriktivnu politku koja je bila suprotna onom nemačke kancelarke Angele Merkel, a u knjizi piše da ga je namigrantsku krizu upozorio tadašnji predsednik i suosnivač Instituta za migrancionu politiku u Vašingtonu Demetrios Papademetriu.

Napisao je kako je proterivanje i bežanje i deo njegove porodične istorije, jer je njegova baba, koja je pripadnica manjine Donaušvaba proterana iz bivše Jugoslavije.

„Razgovarao sam sa ekspertom Papademetriom i pitao šta će se desiti. On mi je rekao da je nova masovna migracija u toku. Kada sam pitao koliko njih želi doći on je rekao 60 miliona, a na dodatno pitanje koliko će doći, on je odgovorio svi ako ništa ne preduzmete”, preneo je taj razgovor.

U vezi „Ibica“ afere,koja je izbila nakon što su u javnost dospeli video snimci nekadašnjeg lidera Slobodarske partije (FPO) Hajnc-Kristijana Štrahea, koji je 2017. na Ibici navodnoj rođaki ruskog milijardera obećao džavne poslove za donaciju njegovoj stranci uz zaobilažeenje kontrolnih instanci, nakon čega je „pala“ i zajednička vlada sa Kurcovom Narodnom partijom (OVP) Kurc kaže da i danas još razmišlja da li je odluka o okončanju saradnje bila ispravna.

“I dalje ne znam kako bi se završilo da sam tada drugačije odlučio”, objasnio je on. Osvrnuo se i na lične uvrede tokom predizborne kampanje, kao i tvrdnju da je homoseksualac.

“Nije slučajnost da je tada nastala glasina da sam peder i da strahujem da s tim izađem u javnost. Nijedno ni drugo nije tačno. Nijedno ni drugo ne bi trebalo da bude problem u 21 veku. Ali i pored toga je godinama širena ta glasina, često od onih koji su se hvalili kako su za toleranciju“, kritikovao je Kurc.

O privatnom životu Kurc, kao i ranije u politici, nije želeo mnogo da odaje ni u knjizi.

Njegova partnerka Suzane Tir, sa kojom se Kurc zajedno još od vremena studija, pomenuta je u knjizi samo jednom.

Knjigu Kurcove biografije zajedno sa njim pisala je i novinarka Koni Bišofberger.

(Tanjug)

