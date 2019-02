Stravičan požar u hotelu u Indiji: 17 mrtvih (video)

Najmanje 17 osoba izgubilo je život u požaru u hotelu u centru Nju Delhija, saopšteno je iz vatrogasne službe indijske prestonice.

Vatra je izbila u hotelu Arpit palas, u gusto naseljenoj četvrti, i opustošila čitav poslednji sprat.

„Iz bolnica je potvrđeno, trenutni bilans je 17 mrtvih, od čega jedno dete“, naveli su vatrogasci.

Karol Bagh hotel fire: People jump off the window to save themselves pic.twitter.com/aRNDEs4QSx

— TOI Delhi (@TOIDelhi) February 12, 2019