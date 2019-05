Stravičan snimak otmice devojčice usred dana, majka skočila na vozilo (video)

Devojčica Salem Sabatka (8) iz Teksasa oteta je u 18.30 u subotu nasred ulice u subotu dok je šetala sa majkom.

Nepoznat muškarac je prosto zgrabio devojčicu i ubacio u svoj automobil.

Majka je skočila na automobil, ali je pala a muškarac se odvezao sa njenom kćerkom.

Kamera na vratima njenog komšije snimila je dramatični trenutak kad je Salemina majka odbačena sa automobila otmičara.

#ALERT

This is the photo of the kidnapped girl:

Sabatka, Salem 4/9/2011

4"5 56 ..bro..bro pic.twitter.com/p2Op1hzIXs

— Fort Worth Police (@fortworthpd) May 19, 2019