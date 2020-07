Sudar dva aviona u letu, izvučena tela iz vode (foto)

Nakon sudara dva mala aviona u letu u američkoj državi Ajdaho, dva tela su izvučena iz jezera iznad koga se nesreća dogodila, a za još šest ljudi se strahuje da su tom prilikom poginuli, prenose američki mediji.

