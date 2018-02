Sudar vozova u SAD, ima poginulih, mnogo povređenih (foto)

Putnički voz sudario se sa teretnim vozom u američkoj saveznoj državi Južna Karolina rano jutros po lokalnom vremenu, a zvaničnici navode da je najmanje 25 ljudi povređeno, prenosi „Ej-Bi-Si njuz“, dok Rojters navodi da je dvoje stradalo i 50 ljudi povređeno.

#BREAKING: Two fatalities in passenger train versus freight train. @CountyLex EMS has transported more than 50 injured. #LESM #LCSDnews — Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

Železnička kompanija „Amtrak“ saopštila je da je voz koji je išao iz Njujorka ka Majamiju „došao u kontakt“ sa teretnim vozom prevozničke kompanije CSX u mestu Kejs u Južnoj Karolini.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi — Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

Navodi se da je „glavna lokomotiva iskočila iz šina, kao i nekoliko vagona“, kao i da je u putničkom vozu bilo osam članova posade i otprilike 139 putnika.

According to the official Twitter account of the Lexington County Sheriff , as a result of the collision several train cars derailed https://t.co/80Y97wHtI1 pic.twitter.com/RZjyKx7hhI — Sputnik (@SputnikInt) February 4, 2018

„Prijavljene su povrede. Lokalne vlasti su na licu mesta. Više informacija uskoro“, navedeno je u saopštenju „Amtraka“.

Portparol „Medicinskog centra Leksington“ u Vest Kolumbiji kazao je za „Ej-Bi-Si njuz“ da su primili 25 putnika koji imaju manje povrede, kao i da „Zdravstveni centar Palmeto“ takođe primio pacijente, ali se ne zna ništa o njihovom broju i povredema.

(Tanjug)