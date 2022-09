Suđenje Andreju Babišu zbog pronevere subvencija EU

PRAG – Bivši češki premijer Andrej Babiš (68) danas je na suđenju u Pragu negirao da je umešan u proneveru subvencija EU u iznosu od 2 miliona evra, a britanska agencija Rojters navodi da je ta optužba narušila njegovu političku karijeru u poslednjih pet godina.

Babiš je optužen da je, kao vlasnik hemijske, poljoprivredne i medijske imperije, nelegalno upotrebio subvencije EU da bi izgradio konferencijski centar u blizini Praga pre nego što je osnovao opozicionu ANO partiju 2011. godine.

Babiš je na suđenju rekao da su optužbe protiv njega političke i da nije kriv.

Ukoliko bude proglašen krivim, Babiš može biti osuđen na zatvorsku kaznu, a suđenje će trajati do sredine oktobra.

U Francuskoj je Andreju Babiš bio pod istragom zbog odlivanja novca iz te zemlje u ofšor kompanije, što je on negirao.

Babiš je potencijalni kandidat za predsednika Češke na izborima iduće godine i predvodi najveću parlamentarnu stranku, iako je opoziciona.

On je bio premijer od 2017. do 2021. godine, a ministar finansija od 2014. do 2017.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.