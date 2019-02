Haos na granicama Venecuele, najmanje 14 ranjenih (video)

U sukobima na granici Venecuele i Brazila ranjeno je 14 ljudi, saopštio je televizijski kanal VPI.

„Najmanje 14 ljudi je ranjeno u represivnim dejstvima Nacionalne garde u Santa Elene de Vareni, prema navodima lekara bolnice Gran Sabani“, preneo je televizijski kanal.

Prethodno je televizijski kanal saopštio da se i na granici Venecuele s Kolumbijom dogodio incident kada su prva četiri kamiona s humanitarnom pomoći stigla na granični prelaz između dve države. Kamione je u oblasti grada Kukute dočekala policija koja im je preprečila prolaz suzavcem.

Venecuelanski opozicioni lider i samoproglašeni šef države Huan Gvaido saopštio je da su kamioni prešli iz Kolumbije u Venecuelu.

Kamioni su bili bukvalno pretprani ljudima, prošli su preko kolumbijskog dela mosta, ali im je zatim prolaz preprečila venecuelanska policija. Potom se čuo prasak nalik na pucnje. U ovom trenutku ljudi beže s mosta zbog suzavca, preneo je televizijski kanal.

Video shows the moments the trucks with humanitarian aid attempted to cross into Venezuela #Venezuela #23F pic.twitter.com/nKYVcvfXR5

Saopšteno je da su u incidentu povređene najmanje dve osobe, jedno dete i jedan odrasli.

„Pažnja, Venecuelo. Objavljujemo da se kamioni s humanitarnom pomoći iz Kolumbije, već nalaze na venecuelanskoj teritoriji. Uzurpatorski režim ometa njihov prolaz, ali oni neće izaći na kraj s našom nepovratnom odlukom da živimo u slobodi“, napisao je Gvaido na Tviteru.

Venecuelanska opozicija pokušava da dostavi humanitarnu pomoć na teritoriju zemlje, dok vlada legitimnog šefa države Nikolasa Madura to kategorički odbija, verujući da je humanitarna pomoć izgovor za provokaciju opozicionara, uz podršku SAD.

Maduro je objavio da je potpuno zatvorena kopnena granica s Brazilom i da razmatra mogućnost zatvaranja granice s Kolumbijom. Prema navodima predstavnika lidera opozicije Huana Gvaida, koji je sam sebe proglasio za šefa države, jedan kamion s humanitarnom pomoći prešao je brazilsko-venecuelansku granicu.

Gvaida kao samoproglašenog predsednika Venecuele podržavaju SAD, brojne latinoameričke i evropske države, dok Rusija, Kina i niz drugih država podržavaju Nikolasa Madura kao legalno izabranog šefa države.

VIDEO: Watch as three Venezuelan troops use their jeep to smash through a security barrier, on the Simon Bolivar bridge, as they desert to neighbouring Colombia pic.twitter.com/xNpbIv0yYo

— AFP news agency (@AFP) February 23, 2019