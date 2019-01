Sukobi vojske i demonstranata u Venecueli, pale prve žrtve (video)

U Karakasu su počeli sukobi vojske i demonstranata, piše portal „Nacional“. U nekim područjima grada se podižu barikade, čuju se zvuci udaranja u šerpe koji u poslednje vreme u Venecueli simbolišu protest protiv predsednika Nikolasa Madura.

Demonstranti iz velikog područja Katia su različitim predmetima gađali vozilo nacionalne garde.

Specijalne snage su prebačene u područje metroa Gato Negro, gde su takođe u toku okupljanja. Mediji pišu da je primenjen suzavac.

Poslanik opozicionog parlamenta Venecuele Hose Olivares je saopštio da je već pala i prva žrtva protesta.

„Potvrdili su nam da je u bolnicu područja Katia dovezen prvi poginuli od vatrenog oružja“, napisao je on na tviteru.

Poznati novinar Roman Kamačo je saopštio da su dve osobe poginule, a dve povređene.

U gradu San Geliks, država Bolivar demonstranti su zapalili statuu predsednika Venecuele Uga Čaveza.

#Venezuela 🇻🇪: #Chavez statue in #CiudadBolivar before and after being set on fire by the people. #22Ene pic.twitter.com/5o3MiNIOSt

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 23, 2019