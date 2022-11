Sutra u Becu skup o bezbednosti novinara-zastita demokratije

BEČ – U organizaciji Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava, UNESKO i Ministarstva spoljnih poslova Austrije u Beču će sutra biti održana međunarodna konferencija o bezbednosti novinara, 10 godina posle usvajanja Akcionog plana UN.

Među učesnicima skupa pod nazivom „Bezbednost novinara: Zaštita medija radi zaštite demokratije“ najavljen je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Domaćin konferencije je austrijski ministar spoljnih poslova Aleksander Šalenberg koji je uoči skupa poručio da su demokratije i otporne upravo zato što dozvoljavaju političke debate.

„One su otporne baš zato što slobodni mediji i slobodno civilno društvo predstavljaju korektiv, zahtevaju političke promene kursa. Sve to nas ne slabi, kao što to pojedine autokrate žele. To nas jača, i čini srž modernih demokratija”, poručio je Šalenberg.

Akcioni plan UN koji je usvojen pre jedne decenije poziva na jačanje saradnje zemalja članica u stvaranju svesti i konkretnih mehanizama za zaštitu novinara.

Među učesnicima skupa očekuju se i prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir Dmitrij Muratov, izdavač zabranjene ruske novine „Novaja Gazeta“, kao i drugi novinari nagrađeni za hrabrost, poput Kolumbijke Džinet Bedoje, izdavača ukrajinske novine “Kijev Independent” Darine Ševčenko…

U ime Ujedinjenih nacija obratiće se generalna direktorka UN Odrej Azulaj, visoki komesar za ljudska prava UN Folker Tirk, te šefica odeljenja za komunikaciju UN Melisa Fleming.

Cilj konferencije je da se pojačaju zajednički, međunarodni napori za zaštitu i veću bezbednost novinara.

Inače, prema podacima austrijskog Ministarstva spoljnih poslova, između 2006. i 2021. godine ubijeno je više od 1.200 novinara, a u čak 87 odsto slučaja odgovorni nisu izvedeni pred lice pravde.

Ove godine do početka septembra ubijen je 61 novinar iz 26 zemalja.

Deset novinara stradalo je prilikom izveštavanja o ratu u Ukrajini.

(Tanjug)

