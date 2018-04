Švajcarski političar: Bezobrazna američka igra može trajati večno

Gi Metan, švajcarski političar, predsednik Švajcarskog kluba novinara i autor knjige „Zapad—Rusija: hiljadugodišnji rat. Istorija rusofobije od Karla Velikog do ukrajinske krize“, za Sputnjik je izneo svoje mišljenje povodom novih sankcija Rusiji i upozorio na njihov poguban efekat.

Na pitanje kakve će posledice, po njegovom mišljenju, imati ove sankcije po odnose SAD i Rusije, Metan je rekao da će ovaj novi paket svakako pojačati napetost i jaz između SAD i Rusije.

„To dolivanje ulja na vatru je veoma rizično u današnjem svetu. U Americi su nakon održanih predsedničkih izbora smislili da se Rusija mešala u izborni proces. Sada, nakon 18 meseci, redovno na svakih nekoliko meseci dolazi do pojačavanja režima sankcija, bez realnog razloga. S obzirom na to da se sankcije uvode na osnovu pretpostavki a ne na osnovu nekog dokazanog ruskog ’zlodela‘, ispada da one mogu biti uvedene protiv bilo koga i to bilo kad, bez ikakvog konkretnog povoda“, kaže Metan.

Imajući u vidu da Rusija ipak pokazuje da može da uzvrati i uvodi odgovarajuće mere, ova bezobrazna igra može da se nastavlja u nedogled, smatra naš sagovornik. Svakog meseca se, kaže Metan, smišlja novi slučaj, kako bi se pojačale napetosti i produbila kriza SAD i Rusije: napad hemijskim otrovom u Siriji, doping sportista, bombardovanje Donbasa, slučaj trovanja bivšeg obaveštajca i njegove kćerke.

„Bojim se da slučaj Skripalj nije doveo do očekivanog efekta i da je teorija udara Rusije na nevinu britansku demokratiju sve manje ubedljiva. Takođe, plašim se da će isfabrikovati bar još jedan slučaj pred samo održavanje Svetskog prvenstva u fudbalu, kako bi sabotirali ovaj događaj. Uveren sam da će se desiti nešto u već poznatom obliku „provokacija ukrajinske vojske u Donbasu“, „dokazi da je bilo hemijskog napada u Siriji“, „tuče i haos navijača u Rusiji“, ističe Metan.

Švajcarski političar smatra da je uvođenje novog paketa sankcija otvoreno neprijateljski čin, jer se, prema njegovim rečima, danas sankcije koriste bukvalno kao oružje za masovno ubijanje stanovnika onih država čije ponašanje ne odgovara politici SAD.

„Posle primene izuzetno oštrih mera u Avganistanu 2001. godine, Iraku 2003. godine, Libiji 2011. godine. Ukrajini 2014, Siriji tokom poslednjih sedam godina i mekih mera poput obojenih revolucija u Srbiji, Gruziji, Moldaviji, Kirgistanu posredstvom finansiranja nevladinih organizacija, sada SAD aktivno koriste ekonomske sankcije u vidu oružja za masovno uništenje protiv onih država koje su označene kao neprijatelji ili nesavesni konkurenti“, podvlači Metan.

Naš sagovornik ističe da nikada nije bilo toliko napetosti, čak ni u vreme Hladnog rata.

„U vreme hladnog rata diplomate nisu korišćene kao instrument za sprovođenje mera između superdržava. U to vreme su se koristili špijuni. Ali ovim je započeta nova era, novi vid ’diplomatskih sankcija‘. To je veoma loše, zato što dovodi do sužavanja prostora za dijalog. Tako se nije tako radilo ni u vreme Hladnog rata“, upozorava švajcarski političar.

Metan smatra da Rusija, nažalost, sada nema veliki izbor i ako Moskva ne odgovori kontramerama, SAD će to doživeti kao slabost.

„U ovoj bezumnoj situaciji ostaje samo da se dela po principu ’manjeg zla‘. Rusiju pozivam da i dalje postupa hladne glave. Nadam se da će u jednom momentu zapadno društvo shvatiti da pravi grešku koja potencijalno može biti opasna po budućnost čitavog čovečanstva“, upozorava švajcarski političar.

(Sputnjik)